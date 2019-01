«La reforma constitucional es la gran asignatura pendiente de España» Antón Losada y Javier Pérez Royo, con su libro, ayer por la tarde, en la Escuela de Comercio. / AURELIO FLÓREZ Javier Pérez Royo y Antón Losada aseguran que el principal motivo para modificar la Carta Magna es el estado de las autonomías MARLA NIETO GIJÓN. Viernes, 25 enero 2019, 03:23

«España ha ido aprobando las asignaturas constitucionales, pero le queda una pendiente: la reforma». Así comenzó su intervención el jurista y catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, durante la prentación, en la Escuela de Comercio, del libro 'Constitución: la reforma inevitable', del cual es coautor junto con el periodista y político perteneciente al Bloque Nacionalista Gallego, Antón Losada.

El acto, organizado por la Sociedad de Cultura Gijonesa, abría debate con el planteamiento de dos cuestiones iniciales. Por un lado, apuntaron, por qué España es «el único país incapaz de reformar la Constitución en 40 años» y, por otro, hasta qué punto es posible la reforma. Entretanto, apostillaron, «la mayoría de países europeos han modificado su constitución. Por ejemplo, Alemania ha hecho hasta 62 reformas y Portugal, 8».

A la primera cuestión respondía Losada explicando que «desde siempre el Partido Popular ha ocupado un gran espacio en el mapa político, por eso aunque se quisiera nunca se tenían los votos necesarios para reformar, ya que éste no ha estado por la labor. El PP es el gran propietario constitucional». Por su parte, Pérez Royo no solo afirmó que la reforma es «la asignatura pendiente» de España, sino que además es «la gran patología constitucional de la sociedad española» pues, a su juicio, «desde 2015 la Constitución no es normativa sino nominal, ya que existe una gran distancia entre lo que el texto dice y la realidad».

Mensaje nacionalista

Ambos autores están de acuerdo en que el principal motivo para modificar la Carta Magna es el estado de las autonomías. En el año 1931 se incluyó en el texto constitucional el término 'regiones' y posteriormente, en 1978, 'nacionalidades', pero, según Pérez Royo, «sin dar una solución políticamente ordenada». Desde aquel entonces, anotó, «no se ha vuelto a hacer nada y por eso el País Vasco se ha rebelado con el Plan Ibarretxe y Cataluña lo hace ahora con la reforma de las autonomías».

Losada se proclamó abiertamente nacionalista, defendió el hecho de que «las naciones tienen un grado de autonomía mayor que las regiones» y que «el nacionalismo ha estado esperando el momento para actuar».