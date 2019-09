«La reforma de los estatutos servirá para adecuar el club al siglo XXI» Secundino González, presidente del club. / ARNALDO GARCÍA Secundino García | Presidente del Club Natación Santa Olaya «Nuestra propuesta rebaja a ocho años la presidencia. En el caso de que los socios no la aprueben, tampoco seguiría» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 14 septiembre 2019, 12:45

Secundino González (Candás, 1975) llegó a la presidencia del Club Natación Santa Olaya hace siete años y tiene claro que no continuará cuando termine su mandato. Eso sí, espera dejar cerrado el futuro de la entidad para los próximos 90 años.

-¿Cómo definiría la salud del club?

-Somos un club solvente, saneado y con una buena estructura de socios y económico-financiera. Como todos los clubes deportivos sin ánimo de lucro, nuestras cuentas son muy ajustadas, porque de lo que se trata es de ofrecer el máximo de ventajas sociales y deportivas al socio.

-Ustedes son el 'buque insignia' de la natación gijonesa...

-Estamos en el top-10 de España. Somos un referente y a nivel internacional hemos tenido muchos éxitos. Eso se consigue trabajando porque cada año se hagan mejor las cosas. La natación ha sido, es y será la actividad número uno del club.

-¿Alguna figura que despunte?

-César Castro tiene todas las papeletas para participar en los próximos juegos olímpicos. No queremos meterle más presión pero, si todo va normal, creemos que tiene que estar en las próximas olimpiadas.

-¿Prevén competir en más disciplinas?

-Tenemos trabajada una reforma estatutaria pendiente de que la Dirección General de Deportes nos dé el visto bueno y poder someterla a los socios. Así, esperamos tener otras actividades deportivas y competir en otras modalidades. Pero lo principal es la natación, que será la única sufragada totalmente por el club. El resto tendrán financiación propia. No hay riesgo de debilitar la natación, sino que se fortalecerá.

-¿En qué otras disciplinas están pensando?

-En las que quieran los socios. Ahora tenemos triatlón, pádel, baloncesto y tenis en colaboración con los prestadores de servicios. También está teniendo muchísimo auge el atletismo y en fútbol colaboramos con la escuela de Iván iglesias. Son modalidades que ya practica nuestra gente y no habría problema en competir.

-¿Qué más incluye esa reforma de estatutos?

-Se trata de adecuar el club al siglo XXI, porque ahora hay otras modalidades que se pueden hacer con una masa social tan grande.

-Le queda un año de mandato. ¿Piensa repetir?

-Los estatutos limitan el cargo a tres ciclos de cuatro años, pero en la reforma de los estatutos proponemos dos ciclos, es decir, ocho años. Consideramos que conviene a la fluidez y la gestión. Pero en caso que la asamblea no apruebe la reforma, tampoco seguiría.

-¿Y por dónde pasará su futuro? Hay rumores de que le atrae la política...

-Esos rumores llevan tiempo sonando. De momento, quiero tranquilidad, estar con mi familia. Eso no quita que el día de mañana Dios dirá lo que me depare a nivel de proyectos. Soy una persona bastante inquieta y siempre he cooperado en actividades. No tengo nada proyectado, pero no cierro puertas a nada. Siempre seré una persona activa para desarrollar cambios con mis ideas.