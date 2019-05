La III Regata en Globo estará hoy a merced del viento 01:34 Despegue del primer globo ayer por la tarde en el campus, frente a Marina Civil. / LUIS SANTIAGO Los primeros vuelos partieron ayer tarde del campus. El 'Desembarco' y el 'Night glow', las dos grandes citas, tendrán lugar mañana | La salida matinal del 'solarón' puede llevarse a El Rinconín y la vespertina, a Marina Civil. Todo depende del tiempo MARLA NIETO GIJÓN. Viernes, 31 mayo 2019, 01:24

La primera salida estaba prevista desde el 'solarón', pero el viento determinó el cambio a la explanada de la Escuela de Marina Civil. La III Regata en Globo, organizada por la empresa Volar en Asturias, debió improvisar ayer un nuevo escenario para su primera jornada. Pese a las temperaturas veraniegas y el cielo azul reinante, las fuertes ráfagas de la tarde forzaron el cambio de planes. De todas formas, las condiciones atmosférias en el campus tampoco fueron las idóneas, lo cual motivó que buena parte de los 24 participantes decidiesen aplazar su estreno aéreo en esta cita que se prolonga hasta el domingo.

Efrén Soto, socio fundador y piloto de la empresa Íkaro, lleva desde 1999 volando en globo: «La idea es dar un paseo. No vamos a más de veinte kilómetros por hora», comentó. Según recordó, no se les permite subir a más de 400 metros «porque los aviones ya vuelan bajo aquí y no podemos estar a su altura». En lo relativo al peso que soportar la cesta, prosiguió, «depende del tamaño del globo, claro. El nuestro, por ejemplo, tiene una capacidad para unos 1.270 kilos, lo que supone, añadido al peso del propio globo, unos cuatro o cinco pasajeros más el piloto».

Tras el tibio inicio de ayer, los participantes esperan disfrutar de tres días más de aventuras, siempre que el viento lo permita. «El problema es, sobre todo, al despegar y al aterrizar. Una vez que estás arriba, aunque haya viento, no suele haber problema», explicó. Para hoy, la primera cita es a las diez de la mañana en el 'solarón' y la segunda a las 19 horas, en El Rinconín. Sin embargo, en caso de meteorología adversa, puede modificarse sobre la marcha. «Si sigue el viento así, por las mañanas saldremos desde El Rinconín y por las tardes desde Marina Civil», apuntó el coordinador de la iniciativa, Jorge Iglesias.

Coger arena de la playa

Las pruebas estrella serán mañana: 'El Desembarco' por la tarde y el 'Night glow' por la noche. Siempre, según recuerda Iglesias, que el tiempo lo permita. El primero consiste en acercarse lo más posible a San Lorenzo a la altura de la Escalerona y recoger arena con cubos desde la cesta. Y el segundo es la exhibición nocturna del 'solarón'. Dos espectáculos para quitar el hipo.