Regresa la campaña «Gijón compra y vuelve» Haz tus compras en los comercios de Gijón y disfruta de descuentos de hasta 200 euros

PUBLIRREPORTAJE Martes, 9 de septiembre 2025, 13:21

Este otoño se lleva el comercio de Gijón. Cada ticket en una librería, una zapatería o una tienda de moda es mucho más que una compra: es un gesto que construye ciudad. Al comprar en los comercios de siempre se activa el empleo, el barrio gana vida y, desde hoy, además, ¡ganas más porque recibes saldo para seguir comprando!

La campaña «Gijón Compra y Vuelve» regresa con una dotación de 500.000 euros financiada por el Ayuntamiento de Gijón y la gestión de la Unión de Comerciantes, para que apoyar al comercio local sea también un ahorro real para tu bolsillo.

El funcionamiento es muy fácil. Solo hay que darse de alta en gijoncomprayvuelve.es en la sección soy cliente. Luego, buscar el distintivo en los cerca de 500 comercios adheridos por toda la ciudad y realizar compras a partir de 20 euros, con las que se acumulará el 25 % de lo gastado en saldo promocional (hasta 200 euros por persona).

A partir del 15 de octubre, se podrá canjear el saldo pagando hasta un 50% del importe total de cada compra, con un límite máximo de 50 euros por ticket. De esta manera los usuarios disfrutarán de las ventajas de consumir en el pequeño comercio: ahorro inmediato, atención experta y la satisfacción de invertir en lo cercano.

El impacto se multiplica: cada comercio puede canjear hasta 5.000 euros, una inyección directa para el tejido empresarial gijonés. Gijón, compra y vuelve es posible gracias a la colaboración público-privada: el Ayuntamiento impulsa la financiación y la Unión de Comerciantes coordina el programa para que todo sea sencillo, seguro y transparente.

Infórmate en gijoncomprayvuelve.es

