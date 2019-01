Germán Heredia: «La campaña de rebajas debería estar de nuevo regulada» Germán Heredia y Juan Neira, ayer, en 'La Lupa', de Canal 10. / PETEIRO El presidente de los comerciantes afirma que, pese a imperar «la ley de la selva», la Navidad resultó buena JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Viernes, 18 enero 2019, 02:55

El presidente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Germán Heredia, hizo balance ayer en el programa 'La Lupa', de Canal 10, de las campañas de Navidad y Rebajas. Actualmente, la campaña navideña empieza ya desde el 'Black Friday' y se alarga hasta la víspera de Reyes. «Hacia el día 15 de diciembre repunta por las personas que vienen de fuera», explicó Heredia.

«La campaña ha sido buena. Aunque hay sectores como el textil que ha notado menos mejora, también ha aumentado. Luego hay otros que llevan un tiempo creciendo, como el del calzado deportivo», anotó. Heredia.

En lo que se refiere a la actual campaña de rebajas, se mostró algo más escéptico. «Ya no existen. Al faltar una ley de rebajas que ha laminado el Partido Popular, hace que el mercado no sepa hacia dónde va a ir el comprador. Es la ley de la selva. Nos gustaría que volviéramos a la regulación. El Gobierno dice que lo está estudiando, pero no somos muy optimistas», zanjó.