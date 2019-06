La 'reina de la Feria' cumple 90 años Predes Junquera solo pide «salud para el futuro». / C. SANTOS «Me presta hablar y reírme con la gente, conmigo no se aburre nadie», asegura esta vecina de La Calzada Predes Junquera ya tiene preparadas sus visitas diarias a la Fidma en esta edición LUCÍA R. LORENZO GIJÓN. Martes, 25 junio 2019, 01:16

«Yo siempre fui 'de tipo', aquí tenía 22 años y me casé con 23», cuenta Predestinación Junquera, Predes, entre risas, mientras muestra varias fotografías de su juventud junto a su amiga Josefina Menéndez. El pasado lunes, coincidiendo con las fiestas de San Xuan, cumplió 90. Esta zamorana nacida en Pueblica de Valverde, una localidad cercana a Benavente, lleva 34 años acudiendo todos los días a la Fidma. De ahí que se la conozca como la 'reina de la Feria'. Y no solo le gusta la Fidma, también acude «a todas las ferias que haya, desde que empiezan hasta que acaban». Entre Asturias y Benavente, ella lo tiene claro: «No tengo ganas de volver a Castilla, la vaca es de donde pace, no de donde nace». De su llegada al norte ya han pasado nueve décadas y, rápidamente, cuenta su deseo de cumpleaños: «Pediría cumplir otros 90 y que siga como estoy ahora. Tengo una energía terrible, lo que me falla ahora es la memoria y la vista, vamos, lo normal».

Para celebrarlo, «una tarta de picatostes» con su familia y algunas amigas. Para el tema de los regalos se queda sin palabras y solo quiere salud, porque de lo demás asegura que «tengo de todo». Entre otras cosas, esta zamorana tiene las pilas cargadas y un despertador que suena muy temprano.

«En mi día a día voy a comprar, leo libros de Medicina y el periódico EL COMERCIO en el Ateneo de La Calzada. Tengo muchas amistades, a mí me quieren mucho, me presta mucho hablar y reírme con la gente, conmigo no se aburre nadie», dice.

«En casa canto cuando me parece, desde Manolo Escobar hasta Antonio Molina»

Predes tiene ya la lista escrita de todo lo que quiere hacer este verano. «Espero hacer lo de siempre, ya tengo todas las fechas de las ferias que hay, aunque prefiero ir a las que son de día. Visitaré vuestro periódico, que tiene unas azafatas maravillosas a las que quiero con locura, siempre me lo llevan a la puerta porque saben que no puedo subir las escaleras», cuenta.

El título de 'reina' que luce por su visita diaria a la feria le concede el privilegio de tener un pase de honor para entrar a la Fidma en la que, el año pasado, «tuve que comprar un reloj porque me hacía falta, es el que llevo puesto». «Este año espero que haya muchas cosas nuevas», indica. Para ella, ese lugar es su segundo hogar y siente que «allí estoy como en mi casa». Tal es así, que la bandera del evento la izó en la anterior edición y luego, disfrutó de una comida junto a la guardia civil a la que estaba invitada: «Antes de la comida, vino a buscarme una mujer guardia civil, de más de dos metros de alto, para pedirme que la acompañase, porque me decía que estaba sentada en el lugar equivocado. Me llevó hasta una silla en la que ponía escrito reservado, que no pensé que era para mí».

Donante

Esta vecina de La Calzada no se pierde ni un solo acontecimiento. Recientemente, «fui a la misa de los donantes de sangre, en la que estuve cantando despacito cuando el coro de san José entonó el himno de Asturias. Yo soy donante de sangre y de órganos, ya lo tengo todo firmado» explica. En la calle también se anima a cantar unos versos de 'Caminito verde' junto a su amiga Josefina Menéndez y «en casa canto cuando me parece, desde Manolo Escobar hasta Antonio Molina, canciones de las de antes porque las que hay ahora no me gustan». Mientras la protagonista posa ante la cámara, su amiga añade que «conocí a Predes en una frutería a la que vamos mucho. La primera que entra allí siempre es ella, es demasiado puntual».

Entre las imágenes que muestra la 'reina de la Feria' escoge una que «me hice el otro día junto a una moto, pero no me subí». «Solo monté una vez, cuando me llevó mi primo de un pueblo a otro y pensé: 'aquí me mato'», recuerda entre risas.

Y al verla tan vital, surge la pregunta. ¿Cuál es secreto para ser tan madrugadora y tener tanta energía? Su truco para estar bien, confiesa, es que «desayuno fruta con pan, soy de buen comer». Y aunque pide «salud para el futuro, soy una mujer muy fuerte».