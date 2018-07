Relevo en el sillón

El tiempo de la actual Corporación se ha empezado a agotar. Carmen Moriyón ha deshojado la margarita de pétalos impares, sí, no, sí, y el cronómetro ha empezado a correr para una alcaldesa aspirante a participar en el duelo autonómico. Aunque quede pendiente de la proclamación final por parte de sus compañeros de partido, que será en septiembre, ya se sabe que, salvo que se produzca un tornado, Moriyón es la única dirigente forista capaz de aguantar el voto por el lado diestro del electorado e, incluso, facilitar que el centroderecha tenga alguna opción de alcanzar el poder en la suma postelectoral.

La precandidatura de la primera edil gijonesa no tendría que influir en el devenir de lo que resta de mandato municipal, apenas diez meses hasta la celebración de los comicios, entre otras cosas porque una parte de los deberes quedan hechos, mientras que para los que quedan ni hay tiempo para hacerlos ni respaldos suficientes que los puedan llevar adelante. Lo digo en modo condicional, porque lo que sí resulta claro es que la 'dama de Foro' se convierte a partir de ahora en diana del resto de las formaciones políticas, a todos los niveles, para intentar su desacreditación como rival en una contienda que promete ser muy reñida. La alcaldesa expresa con empeño que este nuevo escenario no la distraerá de sus compromisos con la ciudad a la que representa, declaración que entra dentro de la corrección política, pero ello no impide que la acción de gobierno a partir de este momento sufra los mayores ataques de sus contrincantes, que también son legítimos políticamente. La circunstancia, por lo tanto, es normal en el juego en el que estamos, siempre y cuando no entre en colisión con los intereses generales de los gijoneses. No en vano, a ellos se deben todos sus participantes.

Aludiendo a los plazos marcados por su partido, Moriyón ha esperado a que se despejaran los nubarrones que amenazaban con arrebatarle el bastón de mando. Después de ser capaz de volver a poner sobre el carril el programa para la integración ferroviaria de Gijón, catorce años parado, con un acuerdo unánime de partidos y administraciones que atiende a las antiguas reivindicaciones vecinales y después también de sacar adelante un nuevo plan urbanístico, pendiente solo de la reválida de la CUOTA, la alcaldesa sufrió la mayor embestida de la izquierda para destronarla.

La moción de censura, la moción trampa, promovida por IU en connivencia con los socialistas para determinar el rumbo de Xixón Sí Puede puso en vilo a la formación forista. La iniciativa no salió adelante con el alcaldable como excusa, aunque primaron igualmente otras razones, entre ellas el escaso plazo que queda para consolidar un gobierno distinto hasta los próximos comicios sin que las formaciones del tripartito sufran su correspondiente desgaste. Más cuando sobre la mesa existía la obligación de cumplir con la desdichada Ley de Estabilidad Presupuestaria ante el desvío del gasto por parte del Consistorio, mediante un inevitable programa de contención, que en términos entendibles no es más que una propuesta de recortes. De esta manera, el anuncio oficial de la regidora se produce una vez roto el intento de asalto izquierdista y que el pleno estableciera su veredicto al plan de ajuste que con tanta vehemencia defendió durante los últimos meses, con idas y venidas de partidas, la edil de Hacienda. Como si de una 'concejala mosquetera' se tratara, Ana Braña le hincó el diente a la renta social para corregir la desviación y cumplir este año y el que viene el techo de gasto que fija una norma cuyo mejor destino sería su abolición. El Ayuntamiento, con la proa de la oposición, tiene establecidos ya los números finales sobre los que tendrá que moverse hasta pasar nuevamente por las urnas, con unos presupuestos prorrogados dos años, bajo la tutela de la administración superior. Por lo tanto, tranquilidad relativa. Como la que demostró en el último punto del orden del día de la sesión plenaria la misma edil con la que cierro este espacio cuando relevó a la alcaldesa en el sillón presidencial. Una imagen para los comentarios y las apuestas.