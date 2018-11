Xixón Sí Puede insiste en la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio La concejal de Xixón Sí Puede Nuria Rodríguez. / AURELIO FLÓREZ Esgrime incumplimientos de la concesionaria para asumir una gestión que supondría, en cálculos de Foro, 4,5 millones del presupuesto municipal M. MORO GIJÓN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 03:28

La concejala de Xixón Sí Puede Nuria Rodríguez insistió ayer en la conveniencia de la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio. «A pesar de que el equipo de gobierno se empeñó en asegurar que las cifras para la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio (SAD) eran inasumibles, la realidad es que las cuentas no salen con la externalización», expuso ayer en rueda de prensa.

La edil de la marca local de Podemos puso de relieve que el coste que supondría gestionar de manera directa el servicio ascendería a 4.550.604 euros, según cifras aportadas por el propio gobierno local. En su opinión, esta cuantía «da la razón» a Xixón Sí Puede sobre la estimación que había realizado en los últimos meses acerca de hacer pública la gestión de la ayuda. En ese sentido recordó que su grupo había presupuestado la remunicipalización en 4.381.128 euros y que en su propuesta de presupuestos para 2019 Foro establece que el gasto para el servicio de ayuda a domicilio no remunicipalizado será de 4.250.000 euros. «Una cifra que se acerca considerablemente a nuestros cálculos, que incluían una gestión más eficiente, económica y cercana», subrayó la edil Nuria Rodríguez.

Rodríguez esgrimió además los reiterados incumplimientos de la actual empresa adjudicataria del servicio, tal y como vienen denunciando las trabajadoras, como otro motivo de peso para optar por la remunicipalización. Entre esos incumplimientos citó el tiempo para los descansos.

Menos tiempo de descanso

El pliego de condiciones recogía que sería de 30 minutos y la realidad, según la edil, es que «únicamente se les permiten 20 minutos de descanso, que ya tenían anteriormente, y los 10 minutos restantes los tienen que emplear en desplazamientos a los domicilios». «Hay trabajadoras con desplazamientos de más de 10 minutos, por los que su descanso ya es inferior a los 20 minutos y el pliego dice que el descanso mínimo debe ser de 30 minutos. Si se cumpliera este punto, habría que contratar más personal, lo que implicaría incrementar la aportación publica a la empresa», señaló.

Rodríguez explicó que tampoco se está abonando el plus del coche, también incluido en el pliego de condiciones y en el contrato, un dinero que la empresa no está pagando. Tampoco las trabajadoras eventuales no se les están abonando los pluses recogidos en el pliego.

Por este motivo, Xixón Sí Puede entiende que el equipo de gobierno tiene que dar explicaciones por todos estos incumplimientos.