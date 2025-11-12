El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así quedarán la nueva atracción; en la imagen, en Zaragoza.

Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades

El Inverland navideño del 'solarón' comienza a tomar forma con la instalación de : un tíovivo con carrozas cuatriplaza y un gran Papá Noel central

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:13

'Inverland', la pequeña ciudad que se adueña cada Navidad del 'solarón', está ya levantando sus estructuras a la vista de todos con la mirada puesta en el viernes 28, cuando tendrá lugar el encendido de las luces navideñas de Gijón en una jornada coincidente con el 'Black Friday'.

La estructura principal de la pista de patinaje sobre hielo estaba esta tarde ya completa mientras la empresa Multiocio que despliega todos estos encantos iba desempaquetando todo su arsenal lúdico.

La pista de patinaje (con una escenografía que recreará de nuevo un gran lago nevado como si el usuario se encontrara en los Picos de Europa), el gran tobogán, el trenecito infantil 'Laponia Expres' y, como gran novedad de este año, los renos mágicos, un tiovivo alrededor de un papa noel gigante que lanzará pompas al aire mientras a su alrededor giran carrozas cuatriplaza a unos tres metros de altura, según explicó a EL COMERCIO la organización.

Parte de la atracción se encuentra ya sobre el terreno. L. M.

Además, ha avanzado un dato para animar a niños y mayores en su undécima visita a Gijón: los precios de las atracciones que repiten serán los del año pasado.

