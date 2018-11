La renovación de grados, prioridad de Campo para su nuevo mandato en la EPI Juan Carlos Campo, en las instalaciones de la EPI. / PALOMA UCHA El plazo para presentar candidaturas a dirigir la Politécnica se cerró ayer sin que, al menos en Gijón, se registrara una propuesta alternativa LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Jueves, 15 noviembre 2018, 03:28

A Juan Carlos Campo, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón desde hace cuatro años y aspirante a renovar en el cargo por otros cuatro más, no le inquieta la posibilidad de encontrarse con un rival en el proceso electoral. Todo apunta a que no lo habrá. Ayer se cerró el plazo de presentación de candidaturas y, al menos en el registro de Gijón, no hubo más inscripción que la suya (la formalizó el primer día habilitado para ello, el martes). Hasta hoy, día en el que está prevista la proclamación y publicación provisional de las candidaturas, no se podrá saber a ciencia cierta si la de Campo es o no la única, ya que el reglamento permite que el trámite se pueda haber llevado a cabo en cualquiera de los registros de la Universidad de Oviedo, no solo el de Gijón, e incluso por correo, aunque ambas opciones son bastante improbables.

Campo, catedrático de Tecnología Electrónica, está dando forma ya al que será su programa electoral. Las líneas maestras de otros cuatro años al frente del mayor centro, en número de alumnos, de la Universidad de Oviedo. Un nuevo mandato que afrontaría con «ganas» y apoyado en un equipo de dirección «extraordinario». Entre los objetivos: lograr la plena digitalización e informatización de la escuela, aún muy retrasada en este aspecto, y dos renovaciones, la de los laboratorios docentes y la de la oferta académica.

Por un lado, con la ya anunciada implantación de dos nuevos grados: el de Ingeniería de Organización Industrial -que comenzará el próximo curso, con los dos primeros años para facilitar el paso a segundo de alumnos que empezaron estudios de ingeniería este año- y el de Ciencia e Ingeniería de Datos, previsiblemente para el curso 2020-2021. Pero también con un replanteamiento de las titulaciones ya existentes para actualizarlas y que los planes de estudio se abran a términos como la 'industria 4.0' o el 'internet de las cosas'. En cuanto a los másteres, Campo tiene la vista puesta en reforzar una oferta académica que considera «estratégica» tanto para la EPI como para la propia Universidad de Oviedo, consciente de que «la competencia es atroz». Y pretende hacerlo con la creación de programas conjuntos de enseñanzas oficiales, las conocidas como dobles titulaciones. Destaca, en este sentido, que la Politécnica «está en primera línea» a nivel nacional en la búsqueda de programas integrados de grado y máster: «Tenemos mucho interés en ello. Si se abriera la posibilidad nos interesaría hacerlo en algunas titulaciones», reconoce. Sería especialmente atractivo, añade, en las titulaciones habilitantes para profesiones reguladas, como son los másteres en ingeniería industrial, informática y de telecomunicaciones.

Digitalización «urgente»

También considera necesario avanzar hacia una digitalización de la escuela, para acabar con los procesos que, aún hoy, se realizan de forma manual «cuando podrían estar automatizados», ganando así en agilidad y en economía de medios. «En informatización se avanzó mucho en los últimos años, pero todavía hay mucho por hacer. En la Universidad todavía hay mucho papel y eso crea mucha ineficiencia», dice. Entiende, asimismo, que está más que justificada una «urgente» renovación de las aulas de prácticas de los departamentos, en las que en los últimos años, debido a los recortes por la crisis económica, no se ha invertido nada.