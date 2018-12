La renta social agota el 66% del dinero para 2018 con sus primeras 180 ayudas Colas para solicitar la renta social, en uno de los primeros días. / A. G. El Ayuntamiento ya ha evaluado 300 solicitudes, todas ellas recibidas en el primer día de una convocatoria que se cerró con 4.236 peticiones I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 12 diciembre 2018, 02:45

Cinco días después de que se cerrara el plazo de solicitud, la Fundación Municipal de Servicios Sociales ya ha resuelto las primeras 300 solicitudes de la renta social municipal correspondientes a la tercera convocatoria. Todas ellas fueron presentadas en las primeras veinticuatro horas del proceso, que finalizó la semana pasada con 4.236 peticiones sobre la mesa. En las resoluciones firmadas ayer por la presidenta de la fundación, la concejala Eva Illán, consta la concesión de 180 ayudas y la denegación por diferentes motivos de otras 120. Quienes obtuvieron una respuesta positiva recibirán en un plazo máximo de un mes la tarjeta con la que podrán hacer compras en comercios de la ciudad, cargada con la cantidad que le corresponda a cada uno.

Las ayudas concedidas suman 331.670 euros, que suponen dos tercios (66,3%) de los 500.000 euros que había consignados en la convocatoria con cargo a los presupuestos de 2018. En las bases consta una segunda partida de 1,3 millones de euros con cargo a los de 2019, aunque «condicionada a la existencia de crédito disponible para el correspondiente año». Si se mantuviera la cuantía media de las 180 solicitudes aprobadas (1.842 euros), el medio millón que resta para el ejercicio en curso únicamente daría para 91 ayudas más. Y si la proporción entre concesiones y denegaciones también sigue el mismo ritmo que hasta ahora -tres ayudas aprobadas por cada dos denegadas-, esta cifra se alcanzaría en cuanto se revisen tan solo 150 expedientes más. Es decir, que los fondos consignados para 2018 se agotarían tras haber analizado únicamente 450 solicitudes, cuando tan solo en el primer día del plazo se recibieron 701.

De las 180 ayudas aprobadas, 72 están dotadas con la cuantía máxima de 2.500 euros prevista por primera vez en las bases -en las convocatorias de 2017 no existía tope, y las hubo de hasta 5.800 euros-. Otros 35 beneficiarios dispondrán en su tarjeta de entre 2.000 y 2.500 euros, 37 más se moverán entre los 1.000 y los 2.000 euros de ayuda, 20 recibirán entre 500 y 1.000 euros y 16 tendrán limitada su capacidad de compra por debajo de esa cifra.

Las concesiones más bajas -existen cuatro de la misma cuantía- son de 17,52 euros.

Entre las 120 solicitudes denegadas, el principal motivo de exclusión fue superar el máximo permitido de ingresos, causa esgrimida en 54 casos. Otros 27 solicitantes fueron rechazados por haber sido beneficiarios de la segunda convocatoria de 2017, colectivo al que no se permitía optar a esta nueva tanda por no haber expirado aún la vigencia de un año de su tarjeta. Veintidós personas no estaban al corriente de sus obligaciones tributarias con el Consistorio y en otros cuatro casos ocurría lo mismo, pero con el Principado. Seis denegaciones fueron por no alcanzar el mínimo de renta exigido, otras seis por llevar menos de un año en el padrón y una porque la unidad de convivencia tenía menos de seis meses.