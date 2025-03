La renta social «no será impedimento» para pactar con Podemos, dice el PSOE

I. VILLAR GIJÓN. Domingo, 24 de noviembre 2019, 02:00 Comenta Compartir

«Hace mucho tiempo que dije que la renta social no iba a ser un impedimento», incidió ayer la alcaldesa, Ana González, después de que Podemos-Equo haya incluido la continuidad de este programa de ayudas entre sus enmiendas al proyecto de presupuestos municipales para 2020, exigiendo de hecho «una dotación fuerte». La regidora matizó, no obstante, que no sería «la renta social que se conoció», sino otro tipo de «ayudas finalistas o complementarias». Con respecto a la cuantía concreta de un millón de euros que consta en la petición registrada por la formación morada, González indicó que «es una cantidad que está bien», si bien añadió que prefiere dejar los detalles «a la negociación» que sigue abierta con ese grupo municipal para la aprobación de las cuentas.

Otra de las demandas centrales de Podemos-Equo es garantizar la gratuidad de la matrícula en las escuelas para niños de 0 a 3 años, petición que el equipo de gobierno no ve con tan buenos ojos. Tras recordar que no toda la competencia sobre este ciclo es municipal, la alcaldesa remarcó que a esos centros «van fundamentalmente las familias que tienen trabajo y dos sueldos», por lo que entiende que si bien «es una medida social, no lo es tanto como empezar a avanzar en el tramo de 3 a 12». Y apuntó que para los alumnos de esas edades «tenemos ayudas al comedor, pero hay más gastos, como los de material escolar. Queda mucho camino por recorrer para que el sistema educativo sea realmente gratuito y yo concentraría ahí los esfuerzos». Añadió no obstante que «quiero tener presupuesto, y negociar es entender que no siempre se va a aceptar lo que opine el equipo de gobierno. Cuando le pedimos a alguien que nos apoye, lógicamente lo que estamos diciendo es 'también estamos dispuestos a apoyaros'».

González aseguró que «hay margen de maniobra» para que el proyecto presupuestario salga adelante e indicó que las negociaciones con las concejalas de Podemos-Equo «van bien y en principio hay un acercamiento importante». Remarcó que «siempre hemos dicho que nuestra prioridad serían los partidos de izquierda y creo que se está haciendo un trabajo muy serio tanto por parte de esta organización como por la nuestra. Sinceramente, espero que tengamos presupuesto».

Sí puntualizó que no conseguir su aprobación «no significaría que se vaya a caer el gobierno ni que no podamos hacer nada. Se pueden hacer cosas, pero con más dificultades porque en la prórroga no tienes colocado el dinero en donde quieres tenerlo, hay que ir a modificaciones y por tanto las cosas se retrasan más. Pero a mí no me gusta usar el miedo como arma política. Tener presupuesto es mejor que no tenerlo, pero lo contrario no hace posible gobernar». Tras esta puntualización, aseguró que «nuestra apuesta será tener presupuestos. Y negociar significa ceder».

Campo de rugby

La alcaldesa hizo estas declaraciones durante una visita a las carpas de los Jardines de la Reina en las que se está celebrando la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén. Allí también se refirió a la polémica suscitada tras el encargo de un estudio geotécnico para determinar si es viable la construcción de un pabellón para el baloncesto y el voleibol sobre los terrenos que ocupa el campo de rugby que viene utilizando desde hace tres décadas junto al Mata Jove el Calzada Rugby Club.

Ana González garantizó que los equipos de rugby tendrían igualmente dónde entrenar y jugar y consideró una «alternativa viable» su traslado al antiguo campo de fútbol del Puerto de Gijón, propiedad de la Autoridad Portuaria. Señaló que la compra de este terreno a El Musel no es la única posibilidad que hay para poder hacer uso de este espacio para la práctica del rugby. El gobierno local matiza no obstante que aún no hay una decisión definitiva sobre el emplazamiento del pabellón deportivo.