El Ayuntamiento de Gijón admite que carece de fondos para una nueva convocatoria de la renta social Carmen Vázquez, autora del cartel, posa junto a Eva Illán durante la presentación de las XIV Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia. / A. FLÓREZ Eva Illán asegura que solo sería posible con una aportación extraordinaria, pero fía la decisión a la futura Corporación IVÁN VILLAR Viernes, 1 marzo 2019, 03:28

La Fundación Municipal de Servicios Sociales carece de fondos para la puesta en marcha de una nueva convocatoria de la renta social municipal. Así lo admitió ayer la concejala de Bienestar Social, Eva Illán, después de que el miércoles el Pleno acordara desviar, con el único voto a favor de Foro y PP, 1,1 millones de euros del dinero que había consignado para ese programa a otros destinos como el servicio de ayuda a domicilio -que carecía de fondos suficientes en la prórroga- y el convenio con el centro especial de empleo de Apta -que tampoco había entrado en el presupuesto prorrogado-.

La renta social municipal inició el ejercicio con la misma dotación que constaba en las cuentas de 2017, 3,2 millones de euros. De esa cantidad, 1,3 millones ya están comprometidos por la convocatoria que se lanzó en noviembre y que recibió 4.236 solicitudes. Y si se restan los 1,1 millones que ahora han ido a parar a otros programas, únicamente quedarían disponibles 785.000 euros. Esa cantidad no solo sería escasa para hacer frente a una nueva convocatoria, sino que la intención del equipo de gobierno es usarla para pagar ayudas de emergencia, un programa que pretende priorizar frente al de la renta social y que actualmente solo tiene una dotación de 400.000 euros, frente a los 1,7 millones que consumió el año pasado. «Hablamos de aportaciones a las familias que no tienen absolutamente nada, para una subsistencia básica», argumentó Illán.

La concejala aseguró que, sin fondos para ello en la Fundación de Servicios Sociales, «la única posibilidad de que pudiese haber una nueva convocatoria de la renta sería que por parte del Ayuntamiento se inyectara más dinero al presupuesto». La vía para ello sería recurrir al remanente de tesorería -el sobrante de los años anteriores-, cuya cuantía no se conocerá hasta que en las próximas semanas se liquiden de forma definitiva las cuentas de 2018. No obstante, no se mostró muy optimista con esta posibilidad. «Salvo que haya alguna sorpresa, parece que no va a ser posible porque ya hay diversas necesidades encima de la mesa que deben ejecutarse con cargo a esos fondos», apuntó. Añadió en cualquier caso que el destino final de ese dinero «será decisión de todos los grupos políticos en su conjunto».

Remanente insuficiente

Illán insistió en que esa aportación extraordinaria desde el Ayuntamiento sería la única vía posible, «porque ni con el remanente de la propia fundación hay opciones» para financiar una nueva convocatoria de la renta social. Indicó en cualquier caso que «si no hay posibilidades en este momento, será la nueva Corporación que entre la que tendrá en sus manos la opción de inyectar más dinero a esta partida. Habrá que esperar a cómo se desarrollen los acontecimientos para ver si habrá más convocatorias este año o no».

Esta semana la Unión de Comerciantes mostró su malestar por la reducción de la partida de la renta social, pidió restituirla «de inmediato» y anunció que solicitará a todos los partidos que concurran a las próximas elecciones municipales «un compromiso claro de mantener la estabilidad del programa durante la próxima legislatura, con un presupuesto no susceptible de modificaciones».