«Representamos a miles de gijoneses; es antidemocrático no hablar con nosotros» Eladio de la Concha, en su despacho. / PALOMA UCHA Eladio de la Concha | Concejal electo de Vox «Seremos una especie de auditores. Miraremos con ojo fiscalizador que cada euro municipal se gaste de modo razonable» I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 6 junio 2019, 02:24

La presencia de Vox, con dos concejales, será la principal novedad de la nueva Corporación municipal. Su futuro portavoz, Eladio de la Concha, pide respeto a su electorado y critica que su grupo no forme parte de la ronda de contactos iniciado por la candidata socialista de cara a la formación del gobierno municipal.

--Con todo ya reposado, ¿qué valoración hace del resultado electoral?

-Esperábamos algo más, pero fueron buenos resultados. En estas primeras elecciones pretendíamos tener voz en el mayor número de administraciones posibles y se ha conseguido.

«Apoyaremos todo lo que sea bueno para Gijón, sin fijarnos en quién lo propone» «El pacto antinatura con Podemos llevó a Foro a esta debacle. Y con el tiempo desaparecerá»

-Aún así, tuvieron 10.000 votos menos que en las generales.

-Por un lado, la participación bajó mucho. Y por otro, influyó que en Gijón había más división de la derecha que en otros sitios. Aquí tanto Foro, que tenía una fuerza que no tiene en otras partes de Asturias, como el PP, que tenía miedo a desaparecer, pusieron toda la carne en el asador. Y aún así sacamos un 7%, que es un porcentaje muy alto en comparación con otras zonas de Asturias.

-Si el PP se mantuvo, ¿el granero de Vox es el electorado de Foro?

-Vox, además de ser un partido nacional, tiene otra diferencia con Foro. Ellos fueron una escisión del PP. Nosotros no. Nacimos porque el PP cambió su ideología y dejó vacío todo un estrato que ha ocupado Vox. Queremos que en próximas elecciones se nos conozca por lo que realmente somos y no por la tergiversación que se ha hecho de nuestro mensaje. A todo el mundo le interéso dar a entender que nuestro discurso era extremista, machista, xenófobo y racista, cosa que no es así. Estos cuatro años los gijoneses van a saber lo que decimos y se darán cuenta de que tampoco nos queremos etiquetar en derechas o izquierdas, sino que somos un partido que quiere defender a todos los españoles. Y en Gijón, a todos los gijoneses, con independencia de su ideología.

-¿Qué destacaría de su futura compañera de grupo, Laura Hurlé?

-Es una persona muy seria, sensata y trabajadora, y creo que vamos a hacer un buen tándem. Entre los dos formaremos un grupo que dará la cara ante cualquier propuesta que se haga. Seremos una especie de auditores del Ayuntamiento y miraremos con ojo fiscalizador que cada euro se gaste de manera razonable y sirviendo a su destino. Que no pase como hasta ahora, que tenemos la mayor parte de las grandes inversiones paralizadas.

-Dada la composición del Pleno, y con solo dos concejales, ¿qué poder de influencia cree que tendrán?

-Hasta que no se vea qué propuestas se hacen y las alineaciones concretas que hay en cada caso, no se puede saber qué va a pasar. No cabe duda de que la izquierda tiene mayoría y cada vez que PSOE y Podemos estén de acuerdo pueden hacer un rodillo. Pero también es cierto que este mandato no siempre lo estuvieron, y Podemos pactó constantemente con Foro. En esas sumas, en un momento determinado nuestro voto puede ser decisivo. Pero iremos viendo caso a caso.

-¿Apoyaría iniciativas de Podemos?

-Diremos que sí a todo lo que sea bueno para Gijón. Negarse a algo solo porque lo proponga alguien que no es de tu signo me parece hasta ridículo. Es más, creo que uno de los grandes males de la democracia es rechazar sistemáticamente todo lo que proponen otras fuerzas políticas. Nosotros no vamos a actuar así. Tomaremos posición dependiendo de lo que se diga y no de quién lo diga.

-Varios grupos dicen que no tienen nada que hablar con ustedes...

-Me parece antidemocrático. Todos tenemos que hablar con todos, saber cómo piensa el otro, y a partir de ahí consensuar o disentir. Que presuman de demócratas quienes niegan el diálogo, suena contradictorio. No tenemos ni cuernos ni rabo, somos personas normales. Los otros grupos deberían recapacitar y leerse nuestro programa, no lo que ellos quieren interpretar. Que queramos rectificar una ley de violencia de género mal hecha no quiere decir que estemos contra la mujer. Y pedir que la inmigración sea legal es decir que se cumpla la ley.

-De momento el PSOE les ha excluido de su ronda de contactos.

-No lo entendemos. Contraviene lo que quiere el electorado e incluso sus propios votantes. La gente pide que se gobierne bien y que se escuche a todos. Nosotros no somos solo dos concejales, representamos a los miles de gijoneses que nos han votado, y también a los que no. Cuando se forma una Corporación, somos concejales de toda la ciudadanía. Y no querer hablar con una parte de los representantes de los gijoneses es antidemocrático y no tiene sentido.

Como un partido más

-¿Temen ser excluidos también del reparto de liberaciones, puestos en las empresas municipales y demás?

-Esperamos que nos traten como un partido más que está dentro de la Constitución. Hay otros que intentan cambiarla por la fuerza y con los que el PSOE sí trata.

-Dice Esteban Aparicio que entre cinco partidos suman 15 concejales para un gobierno alternativo.

-(Ríe) Sobre el papel las matemáticas lo resisten todo, pero la realidad es más difícil. Ciudadanos no quiere hablar con Vox. Y ahí nuestra posición es clara: para darle el voto a alguien tiene que hablar con nosotros. En cuanto a Podemos, prácticamente no quiere ni saludarnos.

-Hace cuatro años el presidente regional de su partido pidió el voto en Gijón para Foro. ¿Fue un error?

-Hace cuatro años Vox era un embrión, sin entidad para presentar una candidatura. Y el primer mandato de Carmen Moriyón había servido para abrir las ventanas tras años de socialismo. En el segundo tuvo que apoyarse en Podemos y ese pacto antinatura acabó en esta debacle de Foro, que con el tiempo va a desaparecer.