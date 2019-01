El republicano Paco Prendes

Don Manuel Azaña o don Alejandro Lerroux (o Lerreus, como le llamaban los castizos) y esta presencia fantasmal, pero para él evocadora, hizo que Paco recobrara su republicanismo que era teológico, inofensivo pero irreductible. La República era para él una especie de santuario donde se adora una revelación y donde quien entra se libera del cuerpo y del barro de las pasiones. Para mí era y sigue siendo… Rubalcaba.

En alguna ocasión coincidimos con Luis Gómez Llorente, que era de la otra cofradía socialista, la del PSOE. Paco y yo percibimos que Luis andaba siempre entre sus verdades laicas y quería endilgarnos a toda hora aquello de «mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero...», yo creo –le decía a Paco, quien asentía– que Luis lo que quiere es fundar el partido de los poetas sin que le importe que sean poetas descatalogados.

En fin, cuando Fernando Morán se presentó a las elecciones para cubrir una plaza de senador, Paco me pidió que acompañara a Fernando. Él no podía hacerlo a diario pues, como era abogado, tenía que trabajar; en cambio yo, como era profesor y lo poco que tenía que hacer, mejor era que no lo hiciera, pues tendría más tiempo. Asumí su razonamiento porque encerraba verdades inapelables. Y así hoy no puedo olvidar las jornadas en las que le acompañé durante la campaña electoral: fueron momentos de gran reciedumbre gastronómica pues todos los días comimos fabada y arroz con leche. Fernando llegó lúcido y en plena forma a la Alta Cámara. Yo quedé algo más averiado pero contento de verle entre los padres de la patria.

Paco, entrañable amigo: donde quiera que estés, conserva tu honestidad y usa tu sentido del humor para no intentar hacer al Cielo republicano.