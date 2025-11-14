El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Calle Guipúzcoa, donde se produjo el ataque del perro. Joaquín Pañeda

Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón

El animal, que iba suelto y sin bozal, atacó a otro perro en la calle Guipúzcoa e hirió al dueño que intentó separarlos

O. Suárez

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:17

La Policía Local requisó un perro en la tarde del miércoles en la Guipúzcoa, en Gijón, después de que atacase a otro y su propietario se encontrase incapaz de hacerse cargo por estar bajo la influencia de sustancias estupefacientes, según explicaron fuentes del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón.

El incidente tuvo lugar sobre las 8 de la tarde en el barrio de Pumarín. Inicialmente en la llamada a los servicios de emergencia el alertante señalaba que un perro había matado a otro en plena calle y que había también mordido al dueño al intentar separarlos.

Cuando los agentes se personaron en el lugar comprobaron que el perro atacado presentaba heridas de carácter leve, al igual que su propietario, quien sufrió rasguños al tratar de mediar.

La Policía Local procedió a sancionar por vía administrativa al dueño del animal agresor «por llevarlo suelto, sin bozal y no aportar la documentación pertinente». El lacero municipal se hizo cargo del perro y lo trasladó al albergue de animales, «dado que el dueño parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia y no estaba en condiciones de portarlo», abundan desde el área de Seguridad Ciudadana.

El perro mordido fue llevado a un centro veterinario para ser curado de las lesiones que sufrió. El dueño manifestó su intención de interponer denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional.

Hace escasos meses un perro que también estaba suelto por la calle protagonizó un incidente similar en el barrio de Laviada. En aquella ocasión el animal, un pastor malinois, fue directamente a por un perro pequeño y le mordió en la cabeza y en el abdomen. Ese mismo perro ya ocasionado otros problemas.

