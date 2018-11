Rescatan en Tremañes una veintena de perros hacinados en una vivienda Uno de los perros rescatados de la parcela de Tremañes, repleta de residuos y excrementos. / E. C. Estaban en una pequeña casa del camino de Morán repleta de excrementos y residuos. Es la tercera actuación con mascotas en el barrio en dos meses OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 1 noviembre 2018, 04:13

Tercer rescate de perros hacinados en una vivienda de Tremañes en tan solo dos meses. La Policía Local y el lacero municipal se hicieron cargo ayer de una veintena de canes que se encontraban en condiciones insalubres en una pequeña casa del camino de Morán. Se trataba de quince perros adultos y diez cachorros. La mayoría tenían el chip obligatorio, si bien desde el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento se consideró que el espacio no reunía las condiciones necesarias para la tenencia del abultado número de animales.

La intervención se produjo después de que la Policía acudiese el martes al mismo lugar debido a una asistencia psiquiátrica del propietario. Fue entonces cuando se percataron de la existencia de la veintena de ejemplares, todos ellos cruce de razas consideradas potencialmene peligrosas.

Los mismos animales ya habían sido recogidos del anterior piso del dueño, en Contrueces

Se da la circunstancia de que los mismos animales, casi todos los adultos, había sido ya rescatados hace un año, en esa ocasión de una vivienda social de la calle de Jacques Cousteau, en el barrio de Contrueces. En esa ocasión también fueron trasladados al albergue de animales de Serín, si bien el propietario pudo recuperarlos poco tiempo después con los permisos oportunos. Se trasladó a vivir a la zona rural, pero la situación no solo no mejoró, si no que se vio empeorada por la llegada de los cachorros.

La casa de la que ayer fueron liberados se encontraba repleta de excrementos, desperdicios, con basura amontonada y sin que cumpliese la condiciones básicas de salubridad.

Sanción administrativa

Hace apenas seis días la Policía Local y el lacero recuperaban ocho perros, cinco de ellos cachorros, de una casa de la calle Estallido, también en el barrio de Tremañes. Carecían de chips y de la documentación obligatoria. Los agentes tramitaron una sanción administrativa, mientas que los animales, cruce de doberman, fueron llevados al albergue de animales.

El pasado mes de agosto tuvo lugar un episodio de similares características al ser recuperados una veintena de perros pitbull, desnutridos y sin ningún tipo de permiso de tenencia de perros potencialmente peligrosos, chips o cartillas de vacunación. Ocurrió en una vivienda de la calle Pintora Pepa Osorio, también en la parroquia de Tremañes.

Las fuerzas de seguridad trata ahora de determinar si esos animales rescatados pudieran estar involucrados en alguna actividad ilegal. Las investigaciones continúan abiertas.

