El rescate de 'Chigre' deriva en una recogida de firmas para prohibir la pirotecnia 00:59 Chigre, con Ana Relaño en un parque de El Llano, en la vuelta a su vida habitual. / CAROLINA SANTOS El albergue de animales y la Policía constatan un aumento de auxilios a mascotas por fugas por sustos de voladores OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 28 septiembre 2018, 03:21

«Aunque parezca increíble está perfectamente, más delgado pero sin ningún cambio de comportamiento aparente, como si no hubiese pasado nada, como un milagro». En su primer día en casa, 'Chigre' durmió -«en el sofá»-, comió -«con moderación para que no se ponga malo»-, bebió y salió de paseo. Ni rastro de haber pasado un calvario de trece días. Su dueña, Ana Relaño, y la veterinaria que lo atiende creen que no estuvo durante trece días en el interior de la oquedad del Cerro de tres metros de la que fue rescatado por los bomberos. «Si hubiese estado allí tantos días estaría en peores condiciones», sostiene Relaño, quien ha recuperado la sonrisa tras una búsqueda incansable de este cruce de mastín de nueve meses.

Pero el movimiento suscitado en torno a 'Chigre' no solo se centró en su búsqueda, también en la recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento que prohíba la pirotecnia. Fue por la explosión de un volador por lo que el perro salió despavorido por el acantilado del 'Elogio'. Por él y por «los muchos perros que tienen pavor a la pirotecnia» se ha puesto en marcha una recogida de rúbricas en Change.org. A última hora de ayer se habían recopilado más de quinientas. En el ámbito nacional, la propuesta para presentar al Gobierno supera las 20.000 firmas.

Según los datos que maneja la protectora de animales, muchos de los auxilios de perros son relativos a fugas protagonizadas por el temor a la pirotecnia. «Lo que pedimos al Ayuntamiento es que prohíba tirar voladores por los menos durante el día, cuando sacamos de paseo a los perros», apunta Ana Relaño.