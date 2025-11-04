Rescatan a un conductor se cayó por un terraplén en Gijón El suceso ocurrió en el barrio de La Calzada y varios voluntarios ayudaron a rescatar a la víctima, que fue trasladada al hospital

E. C. Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04

Susto en La Calzada, Gijón. Un concuctor que circulaba por las inmediaciones de la gasolinera de la Estrella de Qatar, en la calle Manuel Vigil Montoto, se ha caído por un terraplén.

Al parecer, la víctima se habría encontrado indispuesta mientras conducía y se habría desviado de la carretera, precipitándose desde una altura de tres metros.

Hasta el lugar se ha acudido una patrulla de la Policía Local y una UVI Móvil. Varios voluntarios que allí estaban ayudaron a los servicios a rescatar al hombre que fue trasladado al hospital. También acudieron dos dotaciones de bomberos, aunque finalmente no tuvieron que intervenir.