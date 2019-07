Así ha sido el rescate de 'Quini', una gata de un mes atrapada en El Molinón El animal permaneció tres días entre maderas en el estadio rojiblanco EL COMERCIO Gijón Lunes, 29 julio 2019, 23:05

Tras tres días atrapada «entre maderas» en el estadio de El Molinón, Rescate Animal Gijón, un grupo de ciudadanos organizados en defensa de los animales, ha publicado en su cuenta de Facebook el feliz rescate de una gata de un mes a la que han decidido llamar 'Quini'. Quieren así recordar a 'El Brujo' ya que, según la organización «no iba a permitir que en su Estadio un ser vivo sufriera más y por eso le dio fuerzas para aguantar hasta que llegaran los buenos».

Este ha sido el mensaje que Rescate Animal Gijón ha querido compartir en su cuenta de la red social:

«Aquí tenéis a QUINI. Sí, es una chica y la hemos llamado Quini. Por muchas razones. Es preciosa no, lo siguiente. Y es otra superviviente. Una bebé diminuta de un mes. Una superviviente que hizo frente durante 3 días a la desidia y la indiferencia. Que la Policia Local haya dicho ayer que no tenía forma de abrir el Molinón hasta el lunes es tremendo. Pero Quini tenía muchas personas preocupándose por ella y estamos seguras que desde allí donde está El Brujo no iba a permitir que en su Estadio un ser vivo sufriera más y por eso le dio fuerzas para aguantar hasta que llegaran los buenos. Y aguantó, atrapada entre maderas del Molinón. Lloró y lloró hasta que su voz fue escuchada. Gracias a todos los que la oyeron y no pararon hasta salvarla: Elena, Ana, Inés..... Gracias al personal de Sporting, a Falo Castro.... A todos, GRACIAS. Y ahora Quini, nuestra princesa rojiblanca te podríamos cantar la canción de Resistiré pero preferimos decirte lo de «Ahora, ahora Quini, Ahora» vas ser querida, cuidada y respetada. Te lo prometemos. Y a los que no saben lo que es respetar la vida y hacer su trabajo nuestra indiferencia y que sepan que tendrán a Rescate enfrente. Por Quini y por todos los que lo necesitan».