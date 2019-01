«Si no hay respuesta del Ayuntamiento el lunes, habrá más movilizaciones» Vecinos de La Calzada, frente a la joyería asaltada, ayer por la tarde. / PALOMA UCHA P. SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 25 enero 2019, 03:23

«No me gustaría pensar que esto no les preocupa, ni tampoco que pretenden dejar el tema para cuando empiece la campaña electoral, pero la realidad es que la situación es lamentable». Así de críticos se mostraban ayer los vecinos de La Calzada después de que se confirmase un robo más en el barrio y tras no haber obtenido, por el momento, respuesta alguna del Ayuntamiento, al que le trasladaron el pasado jueves una petición para el aumento de la vigilancia en la zona firmada por más de 3.500 personas. «No hemos recibido ni una simple llamada telefónica interesándose por la situación», se quejaban desde la plataforma creada para reclamar una mayor presencia policial. «Vemos algo más de Policía Nacional, pero de la Local no hay ni rastro. Es una zona muy sencilla de cubrir, con unos cuantos agentes de a pie y un coche patrullando sería suficiente», reclaman los afectados, «hartos» de la «pasividad» del Consistorio. «Somos bastante pesimistas, aunque tampoco tontos, y sabemos que cuando llegue mayo les volveremos a interesar», señalan en relación con la campaña electoral que se aproxima.

De no recibir notificación alguna por parte del equipo de gobierno el lunes, la plataforma vecinal, a la que también se han adherido buena parte de los comerciantes de la zona, advierte de que «habrá más movilizaciones» con el fin de ejercer más presión y desbloquear esta situación.

Investigaciones abiertas

Actualmente existen varias investigaciones abiertas por atracos ocurridos en el barrio. La Policía busca al hombre que atacó a un estanquero, al que apuñaló para robarle unos 8.000 euros. También faltan por localizar los dos jóvenes que atracaron una cafetería en la avenida de La Argentina. Por su parte, los culpables de los atracos en la joyería Dama, el robo en un supermercado y el asalto a otro joyería, Muiña, ya han sido detenidos y puestos a disposición judicial. Sin embargo, la sensación de los vecinos es que «por cada detención que se realiza ocurre un atraco más».