Un Restallón de colores revienta el cielo de Gijón en tres minutos El humo de color azul y amarillo, representando la bandera asturiana, puso el punto final al disparo de 80 kilos de pólvora tras el baile de la Danza Prima. «Es una tradición con la que cumplimos todos los años», dice Aurora Fernández

Laura Mayordomo Gijón Viernes, 15 de agosto 2025, 16:20 Comenta Compartir

Hay tradiciones que nunca cambian. Como que a una multitudinaria Noche de los Fuegos siga un derroche de pólvora para poner punto y final a la Semana Grande de las Fiestas de Begoña, en Gijón. Final entre comillas, porque la fiesta no parará, oficialmente, hasta este domingo. El día después del aplaudido espectáculo pirotécnico tuvo su tradicional y emotivo recuerdo a la emigración con los pasos de la Danza Prima que cientos de gijoneses, de origen y sentimiento, se arrancaron a bailar en lo que fue «un acto de hermanamiento en torno al mar». Unos lo hicieron sobre la arena de la playa de San Lorenzo. Otros, en el paseo del Muro, abarrotado a las dos de la tarde, cuando los termómetros marcaban 34 grados. El 'Asturias, patria querida' y el 'Gijón del alma' (que también hizo bailar a alguno en el Muro antes de romper en aplausos) dieron paso a un atronador y colorido Restallón que hizo retumbar el despejado cielo gijonés.

80 kilos de pólvora dieron para tres minutos de intenso Restallón, que se coronó con tres nubes de humo en color azul y amarillo, en representación de la bandera de Asturias, que sorprendió al numerosísimo público que asistió al espectáculo.

En familia o con amigos

En la arena y en el paseo del mundo, perfectamente organizados desde unos minutos antes de que dieran las dos de la tarde y de que por megafonía empezará a sonar los primeros compases de la Danza Prima, una multitud de almas unía sus manos entrelazando los dedos meñiques para cumplir con «la tradición», como Ramonita, sus hijas, Ana y Begoña, y su yerno, Óscar. Ellos son de los que nunca fallan a una cita «que nos encanta». Hoy tampoco lo hicieron. Cerca de la Escalerona, Aurora Fernández, su marido, Celestino Rodríguez, y su prima Margarita Rodríguez, acompasaron sus movimientos a la música: «Bailar la Danza Prima es una tradición con la que cumplimos todos los años, como buenos gijoneses. Con esto y con la Noche de los Fuegos que, por cierto, fue espectacular», destacó Fernández.

