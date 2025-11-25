Retenciones kilométricas en la 'Y' por una colisión múltiple a la altura de Serín En el siniestro, que tuvo lugar en el término municipal de Gijón, se han visto involucrados tres vehículos. No hay heridos

O. Suárez Gijón Martes, 25 de noviembre 2025, 18:36

Nuevo accidente en la autopista 'Y'. Una colisión múltiple a la altura de Serín, en los carriles en dirección a Oviedo, está provocando importantes atascos, en plena hora punta de tráfico.

El accidente ocurrió sobre las 17.30 horas y en él se han visto implicados tres vehículos. No se han registrado víctimas personal, pero sí importantes daños materiales. Hasta el lugar se han trasladado tres patrullas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón con el objetivo de regular la circulación y garantizar la seguridad en la vía.

En el momento del siniestro llovía intensamente sobre ese tramo de la autopista 'Y'.