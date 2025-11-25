El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias
Retenciones en la autopista 'Y' en dirección a Oviedo. E. C.

Retenciones kilométricas en la 'Y' por una colisión múltiple a la altura de Serín

En el siniestro, que tuvo lugar en el término municipal de Gijón, se han visto involucrados tres vehículos. No hay heridos

O. Suárez

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:36

Comenta

Nuevo accidente en la autopista 'Y'. Una colisión múltiple a la altura de Serín, en los carriles en dirección a Oviedo, está provocando importantes atascos, en plena hora punta de tráfico.

El accidente ocurrió sobre las 17.30 horas y en él se han visto implicados tres vehículos. No se han registrado víctimas personal, pero sí importantes daños materiales. Hasta el lugar se han trasladado tres patrullas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón con el objetivo de regular la circulación y garantizar la seguridad en la vía.

En el momento del siniestro llovía intensamente sobre ese tramo de la autopista 'Y'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  5. 5 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  6. 6

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Retenciones kilométricas en la 'Y' por una colisión múltiple a la altura de Serín

Retenciones kilométricas en la &#039;Y&#039; por una colisión múltiple a la altura de Serín