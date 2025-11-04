Retiran más de 5.000 kilos de residuos del abandonado Soccer World de Nuevo Gijón El Patronato Deportivo Municipal está procediendo a limpiar y desbrozar la zona como paso previo a la demolición de las instalaciones

Retirada de residuos en las abandonadas instalaciones del Soccer World de Nuevo Gijón.

Laura Fonseca Gijón Martes, 4 de noviembre 2025, 17:34 | Actualizado 17:47h.

Más de 5.000 kilos de residuos han sido retirados en los primeros días de labor de limpieza y desbroce en las instalaciones del denostado ... Soccer World de Nuevo Gijón. El Ayuntamiento de Gijón, a través del Patronato Deportivo Municipal, ha iniciado los trabajos de adecentamiento de la zona como paso previo al derribo de las instalaciones deportivas, que llevan años abandonadas y para las cuales los vecinos llevan tiempo exigiendo una solución.

La Concejalía de Deportes que dirige Jorge Pañeda informó este martes que «empleados contratados desde el Patronato Deportivo han procedido en los últimos días a la retirada de más de 5.000 kilos de residuos acumulados, en su mayoría plásticos y cristales, unos trabajos necesarios antes de acometer las labores de derribo del inmueble». El propio concejal se desplazó al Soccer World para presenciar e informarse del estado de evolución de dichos trabajos. El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, visitó el Soccer World para ver la evolución de los trabajos de limpieza. E. C. Tal y como adelantó este domingo en una entrevista en EL COMERCIO el concejal de Infraestructuras Rurales y Urbanas, Gilberto Villoria, el Ayuntamiento ya tiene adjudicada la redacción del proyecto de demolición, que esperan disponer en unas semanas. La previsión es que el derribo se pueda llevar a cabo en el primer trimestre de 2026.

