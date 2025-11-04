El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Retirada de residuos en las abandonadas instalaciones del Soccer World de Nuevo Gijón. E. C.

Retiran más de 5.000 kilos de residuos del abandonado Soccer World de Nuevo Gijón

El Patronato Deportivo Municipal está procediendo a limpiar y desbrozar la zona como paso previo a la demolición de las instalaciones

Laura Fonseca

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

Más de 5.000 kilos de residuos han sido retirados en los primeros días de labor de limpieza y desbroce en las instalaciones del denostado ... Soccer World de Nuevo Gijón. El Ayuntamiento de Gijón, a través del Patronato Deportivo Municipal, ha iniciado los trabajos de adecentamiento de la zona como paso previo al derribo de las instalaciones deportivas, que llevan años abandonadas y para las cuales los vecinos llevan tiempo exigiendo una solución.

