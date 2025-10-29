El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un árbol caído en el Piles en al año 2021. E. C.

Retiran árboles caídos en el río Piles y el arroyo de Llantones, en Gijón

Los trabajos los lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en colaboración con el Ayuntamiento gijonés

E. C.

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:31

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado los trabajos de conservación, mantenimiento y mejora en el arroyo Llantones y en el río Piles, en las inmediaciones de Vega de la Muria, en Gijón. Estos trabajos se realizan en el marco del convenio firmado con el Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal. En el acuerdo que se contempla la inversión de 1.520.000 euros durante 4 años. Desde que comenzaron las actuaciones, el 1 de agosto de 2022, se han invertido 1.340. 096,13 euros.

Las actuaciones se ejecutan a lo largo de dos tramos que suman 70 metros y cuentan con un presupuesto inicial de 7.000 euros. Las labores principales consisten en la retirada de un árbol caído de gran tamaño, así como la de varios árboles con peligro de caída, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce mediante la eliminación de elementos obstructivos.

Estas actuaciones complementan los trabajos realizados en el 2022 en el ámbito rural de los cauces del término municipal de Gijón antes de la firma del convenio, donde se invirtieron 167.492,66 euros.

