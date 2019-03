Reunión abierta del colectivo en defensa del plan de vías Miércoles, 20 marzo 2019, 03:30

La plataforma en defensa del plan de vías, en la que se agrupan numerosos colectivos del tejido asociativo de la ciudad, grupos políticos y vecinos, ha convocado una reunión abierta para esta tarde «ante la situación de incertidumbre y dudas que se plantean sobre la firma del convenio por parte del Gobierno central». Fuentes de la plataforma aseguran que la situación «no admite medias tintas», en referencia a la «espantada» que consideran protagonizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a la ciudad. «Queremos hechos y un documento firmado. De momento, no ha ocurrido y sabemos que puede que no ocurra», apuntan en el colectivo. Por ello, la plataforma retoma la protesta y ya planea una gran movilización para el mes de abril en la que pretenden hacer ver «que con Gijón no se juega». «Se ha llevado el convenio a una situación límite. Gobierno regional y central son unos irresponsables. Tuvieron tiempo para llevarlo al Consejo de Ministros y no les dio la gana. Ahora si este tema les afecta a la campaña electoral que sepan que es por su absoluta irresponsabilidad», advierten.