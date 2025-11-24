Reunión con 21 entidades de la red de inclusión para buscar una solución al traslado del Albergue en Gijón La Fundación Municipal de Servicios Sociales, a petición de la alcaldesa, ha convocado a REDIA para este miércoles, día 26

Laura Fonseca Gijón Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:38

La ronda para intentar buscar una «solución consensuada» al traslado del Albergue Covadonga mientras duren las obras de reforma de su edificio de Laviada, continúa. La Fundación Municipal de Servicios Sociales, «a petición de la alcaldesa» ha convocado a la Red de Entidades de Inclusión Activa (REDIA) a una reunión que tendrá lugar este miércoles, día 26. La cita estará presidida por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y contará con la presencia de las 21 entidades que conforman la red. Se celebrará en la sede de la Fundación, en la Gota de Leche.

La convocatoria, detalla la nota de prensa del Ayuntamiento, «forma parte del proceso puesto en marcha por la alcaldesa a fin de encontrar una vía de acuerdo y de garantías para el traslado temporal de los usuarios del Albergue mientras dure la reforma integral del edificio, cuyo inicio está previsto para el mes de abril».

«Resulta evidente colocar a la REDIA en el centro de la solución y darle un papel protagonista en el proceso. Gijón es una ciudad que cuenta con recursos diferenciales a la hora de combatir el sinhogarismo y es importante aprovecharlos», afirmó la alcaldesa, Carmen Moriyón.

Desde que la regidora se hiciera cargo de este proceso tras la sonora protesta contra el traslado temporal de los usuarios del Albergue al Hogar San José protagonizado por los vecinos de El Natahoyo el pasado 10 de noviembre durante la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones tanto con los vecinos de Poniente como con la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) a fin de conocer su punto de vista sobre la situación. En este sentido, la alcaldesa también se reunirá en los próximos días con la asociación de vecinos de El Natahoyo.

Estará también Guzmán Pendás

El encuentro con REDIA contará también con la presencia del concejal de Servicios Sociales y presidente de la FMSS y la REDIA, Guzmán Pendás; de la directora de la Fundación, Covadonga Landín; así como con dos profesionales del área técnica directamente implicadas en el trabajo con personas sin hogar, Valentina Fernández, jefa del Departamento de Inclusión, y Elena Suárez, coordinadora de la REDIA, junto a las veintiuna entidades que integran la red.

Guzmán Pendás indicó que «esta reunión es una oportunidad para sumar propuestas, escuchar de nuevo a la REDIA y avanzar en soluciones compartidas. Desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales vamos a trabajar de manera coordinada con alcaldía y con las entidades para garantizar un traslado con las máximas garantías, pensando siempre en las personas y en la convivencia en los barrios».