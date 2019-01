Los Reyes llaman a ser «cada vez mejores»

Pocas cuerdas vocales aguantaron el tirón. Entre la espera, los preliminares, los nervios y el frío intenso, la mayoría ya recibió al Príncipe Aliatar con algún que otro gallo. Aún así, cuando Melchor, el primero de los Reyes, hizo su aparición en escena, brazos abiertos y cabeza alta, con la seguridad que dan más de dos milenios a las espaldas, miles de niños gijoneses echaron los restos y se desgañitaron para llamarle. «¡Aquí, Melchor! ¡Vente conmigo!», rogó un pequeño optimista, con la esperanza de agilizar los trámites y hacerse antes con sus regalos.

Todo el calor de la jornada lo puso una gran Cabalgata en la que además de sus Majestades de Oriente participaron 1.200 personas y decenas de animales, entre bueyes, ponis, cabras... y ovejas. «Diez adultas y un corderín», sumaban satisfechos los pastores cuyo rebaño sufrió hace unos días el ataque de un lobo, y que finalmente desfilaron junto a los demás para demostrar que la noche de Reyes todo es posible.

Ocho carrozas -con la de las Artes, que reproducía el Teatro Jovellanos, como novedad-, diez bandas musicales, acróbatas, grupos folclóricos, patinadores, egipcios, romanos, árabes... Todos hicieron del desfile el mayor acontecimiento del año para quienes aún no levantan un palmo, hasta llegar a los jardines de la Reina, donde los monarcas cambiaron sus carrozas por tres descapotables para ir a la plaza Mayor.

01:41 Vídeo.

Toneladas de cariño

Por una cuestión de escrupuloso orden y respeto a las canas, el primero en hablar desde el balcón del Ayuntamiento fue el rey que quizá más seguidores se haya granjeado en Gijón durante las últimas décadas. Ni siquiera su gran capa roja permitió a Melchor ocultar su «satisfacción» por el magnífico recibimiento y las toneladas de cariño que un año más les brindó la ciudad. «Todos los años por estas fechas hacemos nuestra salida por el mundo con una parada muy especial en Gijón, pero sería un viaje tan largo como inútil si no consiguiésemos con nuestra presencia despertar vuestro interés por ser cada vez mejores».

Puestos los deberes y marcado el espíritu de superación como objetivo, entró en harina. «Cuando este amanecer os levantéis alborozados a contemplar nuestros regalos, no olvidéis que esta ilusión se os otorga por vuestra inocencia», explicó a los más pequeños, encandilados por sus palabras y su cuidada barba. «Obedeced a vuestros padres, abuelos y maestros, que siempre os aconsejarán buscando vuestro bien», les advirtió antes de hacer una llamada a la tranquilidad con el mensaje que realmente todos esperaban: «Hemos tenido que superar grandes dificultades para acudir fieles a esta cita con todos vosotros, pero de una cosa no nos hemos olvidado, de los regalos. Venimos con las alforjas cargadas y podéis estar seguros de que todos tendréis premio».

Bien. Despejada la gran incógnita de la noche y comprometidos regalos para todos, Gaspar tomó la palabra para repartir algo más que «ilusión y amor». Emoción. «Este rey tiene un nudo en la garganta, de todas las vivencias que hemos pasado hoy», dijo antes de interrumpir su discurso unos minutos para reponerse. No se olvidó de felicitar a «tantos» deportistas gijoneses que compiten «en solitario o por equipos, en todas las categorías y modalidades». Al margen de los resultados.

Tampoco quiso pasar por alto su reconocimiento para «los equipos femeninos que con gran esfuerzo y talento consiguen tantos títulos a nivel nacional y europeo». El último éxito, recordó, «se lo debemos a las chicas del hockey, subcampeonas del mundo». Citó al Telecable y también al Liberbank de balonmano, para quienes arrancó aplausos en una entregada Plaza Mayor.

Baltasar fue el encargado de poner el broche a una tarde noche repleta de alegría, cuando muchos ya tenían la atención fija en el reloj. Quedaba mucho trabajo por hacer, así que el tercer Rey Mago no se entretuvo demasiado. Lo justo para pedir comprensión: «Entenderéis que no traigamos todo lo que pedíais. Había cartas que eran largas que no veas...». En una muestra de gentil agradecimiento, se refirió a las galletas que los niños de Gijón les dejan en sus casas antes de irse a dormir y en las que, seguro, Baltasar ya estaba pensando al acercarse la hora de la cena.

«Ser diferentes enriquece»

Él fue el encargado de lanzar uno de los mensajes más importantes a las nuevas generaciones. Se mostró feliz por aquellos que durante todo el año «compartís lo que tenéis, respetáis y cuidáis a vuestras amistades, familias y vecindario. Y también a quienes, como yo, Baltasar, el Rey Mago de Oriente, vienen desde muy lejos». De este modo, instruyó: «Ser diferentes, cada uno a su manera, cada uno de un color, nos enriquece cuando nos tratamos como iguales, que es lo que somos». Eso es lo que hace de Gijón, felicitó, «un ejemplo de integración que debería extenderse por el mundo».

Y así, iguales, Melchor, Gaspar y Baltasar abandonaron la Casa Consistorial, en busca de sus camellos para empezar a repartir regalos y alguna feliz crisis de histeria, antes de emprender su camino de vuelta a casa. Volverán. Quedan 364 días.