Los Reyes Magos de ocho metros de altura ya lucen bajo la 'Estrellona' en Gijón Las enormes figuras de Melchor, Gaspar y Baltasar ya están instaladas en el Náutico y se preparan para el encendido de este viernes, a las 18.30 horas

Laura Fonseca Gijón Martes, 25 de noviembre 2025, 19:59

La 'Estrellona' del Náutico, una de los adornos icónicos en la iluminación navideña de Gijón, no estará sola. De hecho, desde la tarde de este martes ya se la puede ver muy bien acompañada por enormes figuras de Reyes Magos. Los Melchor, Gaspar y Baltasar de ocho metros de altura ya lucen, impetuosos, bajo la estela fugaz de la estrella de Belén instalada en el Náutico. Sus majestades son una de las novedades de este 2025 y serán, a buen seguro, las protagonistas de buena parte de los selfies navideños de este año en la ciudad.

Gijón ultima estos días los preparativos para el alumbrado navideño que dará el pistoletazo de salida este viernes, a las seis y media de la tarde, en la plaza Mayor, donde ya se puede ver instalado el 'arbolón' y los renos voladores. En el Parchís también ya está casi todo dispuesto, con su lazo rojo en la fachada del Antiguo Instituto y las bolas doradas que adornan una de las esquinas del edificio.

En total, serán 5.366.240 puntos de luz los que darán color a la Navidad en las calles de Gijón, que incluye entre sus 265 ubicaciones, las 26 zonas rurales. La iluminación estará repartida a través de 760 arcos, 211 elementos tridimensionales, 330 motivos y 660 árboles, así como 141 decoraciones singulares en techos, cornisas y fachadas.

«Será una iluminación amplia, cálida y envolvente, capaz de transformar Gijón en un paseo festivo, donde el rojo, el blanco y el dorado se funden con el brillo de la Navidad», apuntó Gilberto Villoria, días atrás en la presentación del encendido navideño. También explicó que queda pendiente la iluminación del nuevo paseo de Naval Azul, «ya que la obra está previsto que termine el 15 de diciembre y no estará decorado hasta entonces».

Entre las novedades que presenta la iluminación navideña de Gijón, destacó «la apuesta» por el Muro, que contará «con faldones iluminados con motivos navideños y guirnaldas longitudinales a modo de techo, desde La Escalerona hasta el puente del Piles». También señaló la colocación de nuevos aros en las fachadas de la plaza Mayor, así como la iluminación de la base del árbol que sustituye a la farola central y un incremento de los elementos suspendidos.