«No lo veremos ni en 2035», decía José Luis Fernández (Gijón, 1974), presidente de la asociación de vecinos San Miguel de Serín, ... a EL COMERCIO en mayo de 2023. En aquel momento, todavía existía en el horizonte la esperanza de un vial de Jove soterrado que el Ministerio de Transportes tumbó un año después, en marzo de 2024. Desde entonces, la esperanza quedó suspendida en desierto árido sin nada a lo que asirse. No fue hasta este 28 de octubre cuando tuvieron noticias de la solución alternativa que propone el Gobierno autonómico para mejorar los accesos a El Musel: humanizar la avenida Príncipe de Asturias y el desdoblar la carretera GJ-10 entre Lloreda y Veriña para impulsar el vial por Aboño.

–¿Qué opinión le merece la nueva propuesta del Principado?

–Al final, del acceso a Jove no hay nada. Lo único que intentan es hacer los accesos al acceso del vial de Jove, que en principio tendrían que haber estado hechos hace un montón de tiempo, pero quedó en nada.

–¿Han tenido la oportunidad de plantear ideas?

–Para tener una opinión, primero necesitamos un proyecto. Si no hay proyecto, ¿de qué vamos a opinar? Nosotros no somos ingenieros ni cobramos por hacer ese trabajo, al contrario que los políticos o los técnicos. Podemos aportar ideas o poner algún 'pero', pero si no hay proyecto... Llevan 30 años contándonos que van a hacer algo y no hicieron nada todavía.

–Aunque el vial se pensó para Jove y Veriña, ¿de qué manera afecta su ausencia a Serín?

–Bueno, en Serín al final tenemos que salir por esa carretera. Todos los servicios que tenemos, como el médico, los trámites o nuestro hospital de referencia, están en La Calzada o en Jove, así que tenemos que pasar por ahí sí o sí.

–¿Cuál es la situación actual de la parroquia?

–El principal problema que tenemos es el tráfico, que se concentra en horas muy determinadas en los accesos a los institutos. Salimos a la GJ-10 y es un lío del copón. Hay mucha gente, incluido yo mismo, que para evitar esperas peligrosas en el cruce da la vuelta en la rotonda y ya tira para abajo.

–En este conflicto, ¿cree que las asociaciones rurales quedan eclipsadas?

–Quizá eclipsados no sea la palabra, pero sí quedamos un poco en segundo plano. Al final, toda la zona oeste sufrimos las consecuencias de la ausencia del vial. Puede que seamos menos vecinos, pero no creo que sea culpa de las asociaciones; de hecho, tanto Serín como Poago o Veriña somos bastante activos. Tenemos apoyo de la Federación Rural, pero quizá falta algo más de visibilidad.

–¿Qué relación mantiene con las parroquias rurales vecinas?

–Muy buena. Tenemos todos el mismo pensamiento. Hay dos asociaciones que acaban de incorporarse y todavía no conocen toda la historia de estos 30 años, pero coincidimos en que hace falta un acceso y que debe ser el que menos perjudique a la zona. Si van a quitar tráfico de La Calzada para meterlo entre cuatro casas, lo lógico sería expropiar las viviendas más cercanas a la vía.

–¿Cuál sería la solución que menos perjudica?

–El soterramiento. Si es la más viable, no lo sé, pero es la que se había aprobado con el consenso de todas las federaciones y asociaciones: soterrar por donde se iba a hacer originalmente. Incluso creo que sería la mejor para los transportistas, porque no tendrían que dar una vuelta de dos kilómetros para acceder a El Musel.

–¿Confía en que salga adelante el nuevo vial por Aboño?

–No lo sé… Yo tengo 50 años y, desde que soy consciente, en Gijón solo se hacen proyectos, estudios, maquetas e infografías muy bonitas con muchos árboles y todo verde, pero nunca se ejecuta nada. Todo queda en promesas. La realidad es que nunca se mueve ni un ladrillo ni una alcantarilla ni nada.

«Son unos ineptos»

–Algunos vecinos hablan de ir a Madrid y plantarse en el Ministerio. ¿Qué piensa de eso?

–Me parece bien, pero también un poco ridículo. Se supone que tenemos políticos que deben hacer ese trabajo, por el que además cobran. No entiendo por qué los vecinos tenemos que hacer su trabajo gratis o, mejor dicho, poniendo dinero de nuestro bolsillo. Los que deben representarnos, que para eso los elegimos democráticamente, son los políticos. Pero si no tienen capacidad para hacer presión y son unos ineptos, es lo que hay.

–Ya van dos miércoles seguidos con concentraciones en Cuatro Caminos. ¿Qué sensaciones tiene respecto al movimiento vecinal?

–Tengo un mar de dudas y contradicciones. Creo que había muy poca gente y me parece increíble que en una zona como La Calzada, con 40.000 habitantes que sufren ese tráfico diario monstruoso y peligroso, solo acudamos 300 personas. Me parecen muy pocas. ¿Si me parece bien la forma de empezar? Bueno, ya veremos en tres semanas si se sigue con esto todo los miércoles.

–¿Teme que las reivindicaciones vayan perdiendo fuerza?

–No es lo que quisiera, pero es lo que temo. Creo que hay falta de compromiso ciudadano. Si cerraran mañana El Molinón, habría una manifestación de 20.000 personas protestando, pero por algo que afecta directamente a la salud y a la vida de los vecinos, apenas se movilizan 300. Y encima alguno todavía se atreve a insultarnos y decirnos que somos una panda de jubilados que no tenemos nada que hacer.

–Más allá del vial, ¿qué otras inversiones se necesitan en Serín?

–Desde el aspecto municipal, lo que pedimos siempre: más cuidado con los caminos, aunque en Serín no estamos tan mal comparados con otros sitios, y que el Ayuntamiento nos escuche más. Que se ponga al frente de los proyectos que implican al Principado, al Estado, a Adif o a Carreteras. Y también necesitamos saneamiento, que es ridículo que a doce kilómetros de Gijón aún no lo tengamos, y que se haga cumplir la ley respecto al ruido de la autopista o las vías del tren sin cerrar.