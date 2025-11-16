El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Luis Fernández, en Serín. José Simal

José Luis Fernández

Presidente de la asociación de vecinos San Miguel de Serín
«Es ridículo ir a Madrid y gastar dinero para hacer el trabajo de los políticos»

«Hay falta de compromiso ciudadano. Si cerrasen El Molinón se manifestarían 20.000 personas, pero por algo que nos afecta a la salud se mueven 300»

María Agra

María Agra

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:19

Comenta

«No lo veremos ni en 2035», decía José Luis Fernández (Gijón, 1974), presidente de la asociación de vecinos San Miguel de Serín, ... a EL COMERCIO en mayo de 2023. En aquel momento, todavía existía en el horizonte la esperanza de un vial de Jove soterrado que el Ministerio de Transportes tumbó un año después, en marzo de 2024. Desde entonces, la esperanza quedó suspendida en desierto árido sin nada a lo que asirse. No fue hasta este 28 de octubre cuando tuvieron noticias de la solución alternativa que propone el Gobierno autonómico para mejorar los accesos a El Musel: humanizar la avenida Príncipe de Asturias y el desdoblar la carretera GJ-10 entre Lloreda y Veriña para impulsar el vial por Aboño.

