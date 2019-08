Estarán el BMW I8 Roadster y el Toyota Supra BMW i8 Roadster, aún sin precio, que se exhibirá en el recinto. / E. C. Viernes, 2 agosto 2019, 03:19

Los más entusiastas no pueden resistirse a ciertos imanes con cuatro ruedas. Y las marcas lo saben. Por eso, BMW contará en su estand con su joya de la corona: el híbrido enchufable i8 en su versión roadster. De momento, es la única unidad en España y va a estar en Gijón esta semana. El superdeportivo desarrolla 374 caballos, 4,6 segundos en el 0 a 100 y un consumo combinado promedio de 2,2 litros a los 100. Digno de ver, aunque de momento la marca no dispone de precio. Toyota también va a aprovechar el reciente relanzamiento del mítico Supra para atraer al público a su estand. Por 69.900 euros, el clásico rediseñado no hace concesiones a las nuevas tecnologías. Motor turbo con seis cilindros en línea y 340 caballos. Después de 50 años, sigue protagonizando los sueños de los puristas del motor.