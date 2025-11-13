El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Proyecto para el nuevo hotel Robledo. E. C.

El Robledo reabrirá en 2027 como hotel de cuatro estrellas

La cadena Vincci Hoteles se ha hecho con el edificio, que renovará por completo con una inversión cercana a los 20 millones de euros. Tendrá 124 habitaciones, restaurante, gimnasio y rooftop

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:41

Comenta

El edificio del antiguo Hotel Residencia Robledo volverá a tener usos hoteleros. El grupo empresarial Vincci Hoteles gestionará el inmueble de la calle Alfredo Truan ... de Gijón a partir de 2027, una vez haya acometido una reforma integral de las quince plantas del bloque que se calcula que pueda durar dos años y rondará los 20 millones de euros de inversión. El resultado será un hotel de cuatro estrellas, con 124 habitaciones organizadas en tres tipologías y con superficies de hasta 32 metros cuadrados. El nuevo Robledo tendrá también restaurante, rooftop, gimnasio y diferentes espacios para eventos.

