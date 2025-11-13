El Robledo reabrirá en 2027 como hotel de cuatro estrellas

El edificio del antiguo Hotel Residencia Robledo volverá a tener usos hoteleros. El grupo empresarial Vincci Hoteles gestionará el inmueble de la calle Alfredo Truan ... de Gijón a partir de 2027, una vez haya acometido una reforma integral de las quince plantas del bloque que se calcula que pueda durar dos años y rondará los 20 millones de euros de inversión. El resultado será un hotel de cuatro estrellas, con 124 habitaciones organizadas en tres tipologías y con superficies de hasta 32 metros cuadrados. El nuevo Robledo tendrá también restaurante, rooftop, gimnasio y diferentes espacios para eventos.

En el nuevo proyecto está trabajando desde hace más de un mes el estudio del arquitecto gijonés Manuel Hernández Sande. Se trata del mismo estudio que ya diseñó la propuesta de apartahotel para Comamsa, empresa que había adquirido el Robledo en 2019. Ese proyecto nunca se llevó a cabo y el año pasado Comamsa acabó poniendo a la venta el edificio por 8.750.000 euros con proyecto de reforma integral y licencia de obra. Lo adquirió la empresa asturiana Serconsa 21.

Fundado en 2001, Vincci hoteles cuenta con 41 hoteles en toda España (29), Portugal (6), Túnez (5) y Grecia (1). «Llegar a Gijón es mucho más que abrir un nuevo hotel; es un paso ilusionante dentro de nuestro plan de expansión y una apuesta clara por una plaza estratégica en el norte de España», destaca el CEO y director general del grupo hotelero, Carlos Calero.

Estado actual del edificio de la calle Alfredo Truan de Gijón. ARNALDO GARCÍA

«La vuelta a la actividad del histórico hotel Robledo, de la mano de la cadena Vincci Hoteles, es una muy buena noticia para Gijón», valoró la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega. Destaca la edil del PP el «importante aumento» del número de plazas hoteleras «en el segmento del turismo de calidad» y que «se vuelve a dar vida a un espacio estratégico del centro de la ciudad», a pocos metros del paseo de Begoña. A su juicio, la apuesta de Vincci Hoteles por implantarse en Gijón «demuestra la pujanza de nuestra industria turística, que sigue generando oportunidades de negocio y puestos de trabajo».