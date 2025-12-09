El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instalación de una de las cámaras de videovigilancia repartidas por la zona rural. Pardo
Robos en Gijón

El Ayuntamiento de Gijón defiende las cámaras de la zona rural mientras el PSOE le acusa de «mentir» sobre su funcionamiento

Los socialistas aseguran que «hasta ahora no podían estar operativas o lo hacían de forma ilegal», mientras el gobierno local lo niega y dice que «en esta ultima oleada de robos han sido especialmente útiles»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:05

Comenta

La red de videovigilancia instalada en la zona rural de Gijón ha abierto un nuevo enfrentamiento político en el Ayuntamiento de Gijón. La concejala ... socialista Marina Pineda pidió este martes la dimisión de la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, a la que acusa de mentir sobre el funcionamiento de los dispositivos que fueron instalados este año en varios puntos de la zona rural del concejo como medida disuasoria y de control frente a las reiteradas oleadas de robos en viviendas. Según el PSOE, hasta el pasado 19 de noviembre la comisión de garantías de la videovigilancia -órgano encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y en el que están representadas la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Delegación del Gobierno y la Federación Asturiana de Concejos- no emitió el informe preceptivo sobre la autorización de estos dispositivos, que empezaron a instalarse en marzo y que el Ayuntamiento aseguró tener ya «operativas» en mayo. «La realidad es que, sin esa autorización, hasta ahora no podían estar funcionando y, si lo hacían, era de forma ilegal», afirmó Pineda, quien pedirá explicaciones al gobierno local en la próxima comisión municipal de Seguridad Ciudadana.

