Romano ha coordinado citas como las de San Mateo, San Fermín y el Tsunami «Jamás firmaría un plan que considere que puede poner en peligro a la gente», se defiende P. SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 22 agosto 2018, 03:11

El informe publicado por el Ayuntamiento en el que se tachaba de «errónea» e «incompleta» la documentación entregada por parte de la organización de la fiesta de fin de Feria ha sido interpretada por Miguel Romano, jefe de seguridad del evento, como un ataque a su profesionalidad y capacidades. «El informe habla de aspectos que estaban perfectamente cubiertos y solventados. Es la evidencia del error que cometieron al no ir a evaluar la instalación in situ», afirma.

Romano, la voz más autorizada entre la organización a la hora de aportar detalles técnicos, es un contrastado profesional del sector de la seguridad con más de 18 años de experiencia y un prestigio reconocido por buena parte de sus compañeros. Pese a su juventud, lleva cinco años encargado de elaborar planes de autoprotección para diferentes eventos, algunos de los cuales superan con creces el aforo y la complejidad de la malograda fiesta de fin Feria. «He gestionado la seguridad en multitud de eventos y en ninguno me había encontrado con una situación parecida», cuenta en referencia a la forma en que el Ayuntamiento ha gestionado la cancelación del evento.

Entre algunos de los dispositivos que Romano ha encabezado destacan varias ediciones de las fiestas patronales de San Mateo, San Fermín o el recientemente celebrado festival Tsunami. «En San Mateo, por ejemplo, realizamos un control exhaustivo del aforo para que en caso de incendio la evacuación sea rápida y efectiva», explica quien se declara «perfeccionista hasta el límite» a la hora de cerrar un plan de seguridad. «Los primeros beneficiados con que se sea exigente en las condiciones de seguridad somos nosotros. Yo jamás firmaría un plan que considere que puede poner en peligro a la gente», incide.

Aclara que su crítica principal no se centra tanto en la decisión de cancelar el evento, sino en la forma de comunicarlo. «Si el jefe de Bomberos o un responsable técnico me hubieran dicho el viernes que no veían clara la celebración y que preferían cancelarla, no hubiera habido ningún problema. Sin embargo, a día de hoy seguimos sin recibir documento oficial alguno en el que se nos comunique la suspensión de la fiesta y sus motivos. No enteramos de ello por un wasap que le enviaron a uno de los organizadores», relata Romano, quien cataloga el informe del Ayuntamiento de impreciso. «Se nota que está elaborado con prisa y sin mirar detalladamente los datos. Hay fechas que no cuadran y datos que en su día ya fueron aclarados con los responsables. De todo ello tenemos pruebas e imágenes», advierte.