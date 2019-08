«La romería en el cerro es un lujo» 02:00 Cientos de personas unen sus meñiques para bailar la danza prima en la explanada del Auditorio Francisco Cienfuegos-Jovellanos, en el cerro. / FOTOS: JUAN CARLOS TUERO Grupos folclóricos y vecinos reivindicaron las señas de identidad de la folixa astur | «La jira es una auténtica tradición, con absoluto sabor popular», resaltó la alcaldesa, que pujó por un ramo y bailó la danza prima en Cimavilla EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Lunes, 5 agosto 2019, 01:32

El sonido de las gaitas y tambores anticipó a partir de mediodía el despliegue de tradiciones que cada año desde que se recuperó en 2002, con motivo del Día de Asturias en Gijón, llena la plaza del Ayuntamiento primero, las calles de Cimavilla después y, por último, el cerro de Santa Catalina de espíritu romero y ambiente festivo y familiar.

Para muchos, la jira campestre es una cita ineludible. Para otros, una agradable sorpresa. Llevados por la devoción o la curiosidad, cientos de personas se sumaron ayer al desfile, con los coloridos trajes de los grupos folclóricos El Xolgoriu, Excelsior, Flor de Xaranzaina, Jovellanos, Trebeyu, La Alegría, Los Xustos, Xiringüelu y del Grupo Covadonga y la música tradicional de las bandas de gaitas Noega y Villa de Xixón marcando el paso hacia el cerro de Santa Catalina. Este pasacalles fue seguido con gran interés por decenas de turistas, que a través de los objetivos de sus cámaras captaban un pedazo de tradición astur para llevárselo de recuerdo.

Alcanzada la Atalaya, resistiendo el calor pese a los trajes de fieltro y las medias de lana, depositaron ramos, estandartes y cestas de comida para correr a tomar algún culín de sidra fresca antes de la puya'l ramu. Se rifaron varias roscas de pan y rosquillas con un maestro de ceremonias, Aitor García Corte -integrante del grupo Excelsior y, además, alcalde de Bimenes- que arrancó las risas de romeros y vecinos de Cimavilla con sus chanzas. «¡Esta va acompañada de entradas pa la Feria! ¡Esta otra va preñá de chorizo de Bimenes!», bromeaba. Pero la puja no se puso realmente interesante en lo económico hasta que llegó la alcaldesa, Ana González, dispuesta a conseguir varias roscas. No se lo pusieron fácil. Entraron en la competición, divertidas, hasta diez personas. «Prepara les perres, Ana», avisó el 'speaker'. Y así, euro a euro, la subasta pasó a las dos cifras. «¡Cincuenta!», ofreció la regidora. «Adjudicado», proclamó el otro alcalde. González, finalmente, donó las roscas para que volvieran a ser pujadas y la subasta acabó por recaudar 350 euros para la Cocina Económica.

La presencia de la alcaldesa en la folixa de ayer fue especialmente celebrada tras años de ausencia de la máxima representante municipal. Los miembros de los grupos folclóricos no recordaban que su antecesora, Carmen Moriyón, hubiese participado en la fiesta en los ocho años que estuvo al frente del Ayuntamiento. «La jira al Cerro es una auténtica tradición, con un sabor popular absoluto. Aquí se muestra nuestra raigambre asturiana», resaltó González, que escuchó las críticas y peticiones de la asociación de coros y danzas Jovellanos. «Queremos más promoción del folclore, más carteles de esta fiesta por las calles y en los hoteles», pidió Laura Arredondas . «Es una pena, porque la gente se entera sobre la marcha o porque es del barrio».

Más tarde, la alcaldesa se unió a uno de los instantes más esperados de la fiesta, el momento de juntar meñiques para bailar la danza prima. «Todos a la vez, una dos y tres. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, un pasín 'palante' y otro 'patrás'», instruía por megafonía Ramón Villa. En corros cada vez más grandes, agarrados por el dedo «piquiñín», cientos de romeros siguieron las sencillas indicaciones. Otro de los que nunca faltan el Día de Asturias es Víctor de Cimavilla, que tomó el escenario a continuación para interpretar sus canciones más conocidas, como un 'Gijón del Alma' coreado por todos los asistentes.

«Todo casero»

El enorme corro de gente se dispersó por el prau en busca de los manteles repletos de viandas. Tortillas, empanadas, bollos preñaos, queso Cabrales, arroz con leche o casadielles parecían florecer del verde del cerro, donde grupos de amigos y familias festejaban con manjares regados con buena sidra. «Venimos con un único objetivo: juntarnos a pasarlo bien», comentaba Gadea Badal, una de las integrantes del grupo 'Una década en el prau'. Mucho puede cambiar en diez años, pero no su presencia en la Jira: «El primer año estábamos todas solteras y hoy somos diez adultos y ocho niños, el más pequeño, Yago, tiene apenas siete meses». Se presentaron a los concursos de 'Mejor presentación de comida en prau' y 'Cesta más prestosa' y en este último quedaron en segundo puesto gracias a la aportación de Álvaro, de diez años. «Me encargué de la decoración de la cesta y le puse unas 'letronas'», explicaba contento por su premio.

Las 'Abuelas marchosas' revalidaron su primer puesto del año pasado demostrando que su sobrenombre viene por algo. «Venimos de El Llano y no nos perdemos una. Cada una hace una cosa, todo casero menos el Cabrales». Así explicaba Mari Álvarez el secreto de su éxito. Victoria Lorenzo no es abuela pero a sus 69 años le sobra marcha. Tanto es así que el domingo llegó de una boda a las cuatro de la mañana y a las seis ya estaba en pie para ultimar los detalles de sus cestas. «Yo soy muy folclórica y tengo devoción por esta fiesta. Me gustaría que participara más gente e intento tirar por ello participando todos los años», explicaba. «Soy muy folclórica y tener esta fiesta de prau en el Cerro, en plena ciudad, es un verdadero lujo». Uno que siguió toda la tarde con deportes tradicionales y terminó con la música de Nando Agüeros en la plaza Mayor.