Cándido Carnero impulsa a Rosa Espiño como candidata a las primarias de Podemos en Gijón Rosa Espiño El año pasado Espiño formó parte de Xixón Muévese, la lista con la que la exconcejala Verónica Rodríguez disputó la secretaría general de Podemos Xixón a Mario Suárez del Fueyo IVÁN VILLAR Gijón Miércoles, 16 enero 2019, 11:18

La diputada autonómica Rosa Espiño ultima su candidatura a las primarias de Podemos para elegir a su cabeza de lista para las elecciones municipales, proceso que hoy mismo da comienzo con la apertura del plazo de preinscripción de los aspirantes. Lo hace con el respaldo del entorno del veterano sindicalista de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) Cándido González Carnero y el concejal Álex Zapico, y en representación de la corriente crítica con la actual dirección local del partido.

El año pasado Espiño formó parte de Xixón Muévese, la lista con la que la exconcejala Verónica Rodríguez disputó la secretaría general de Podemos Xixón a Mario Suárez del Fueyo y que obtuvo el respaldo del 45% de los votantes. No obstante, la diputada no logró entrar en el Consejo Ciudadano municipal. Desde Xixón Muévese señalan que no participarán en la candidatura, aunque ven en Espiño un buen nombre para optar a la Alcaldía.

Nacida en Langreo, Espiño es licenciada en Derecho y diplomada en Trabajo Social por la UNED. Antes de su entrada en la Junta General del Principado trabajaba en Avilés como auxiliar de enfermería en el ERA, el organismo autonómico responsable de mas residencias de ancianos. Formaba parte del comité de empresa de este ente en representación de la CSI.