«En Rusia podríamos disfrutar de los toros si no se hubiesen extinguido» Ksenia Tinyakova, antes de leer el pregón de la Feria de Begoña en el Hotel Tryp. / JOAQUÍN PAÑEDA La moscovita Ksenia Tinyakova, pregonera de la Feria de Begoña, reivindica el papel cultural de las corridas taurinas CANDELA DEL VALLE GIJÓN. Viernes, 3 agosto 2018, 02:39

Este año el pregón de la Feria de Begoña tuvo una invitada que hizo del acontecimiento algo distinto e inusual: la presidenta del Club Taurino de Rusia, Ksenia Tinyakova. A lo largo de su intervención, hizo un recorrido por la historia de la tauromaquia desde sus inicios y en todas las partes del globo, «en Líbano, en Siria e incluso en Palestina». Quiso destacar que los toros podrían ser una celebración en muchas otras partes del mundo si la historia lo hubiese permitido. «En Rusia podría haber tradición taurina. Quizá podríamos disfrutar de los toros si no se hubiesen extinguido», explicó. Y, puntualizó, «en nuestro país siempre ha existido mucha relación con este animal». A través de su discurso trató de recalcar la idea de que «la tauromaquia borra las fronteras». «Se trata de una fiesta muy internacional, que atrae a seguidores de todo el mundo. Hay clubes de aficionados en Estados Unidos, Europa e incluso en Asia», detalló. También quiso recalcar el papel de las festividades taurinas en el patrimonio histórico del país: «Los toros contribuyen a fomentar la cohesión cultural entre los pueblos españoles y reúne los criterios que la Unesco considera que un espectáculo cultural ha de tener», afirmó la pregonera.

Nacida en Moscú en el año 1991, se aficionó a los toros en sus visitas turísticas a España , yendo a corridas «con amigos que entendían mucho y me enseñaban». Su pasión la llevó a especializarse en el tema y a realizar un curso de periodismo taurino y también de presidencia de Plazas de Toros. La peña Miguel Ángel Pereda la escogió para el pregón de Begoña, en palabras de su presidenta, Maritina Medio, «porque es algo novedoso y poco habitual. La gente no sabe que este tipo de celebraciones también se siguen mucho fuera de nuestro país y queríamos hacerlo visible». «Me conocieron a través de la Federación Taurina de Madrid y me propusieron inaugurar la feria», contó Tinyakova. «Es mi primera vez en la ciudad y mi primer pregón. Es un honor», dijo la moscovita.

En el acto estuvieron presentes el concejal Jesús Martínez y la presidenta de la peña Miguel Ángel Pereda. Jesús Martínez destacó que la Feria de Begoña «es de referencia en el norte de España» y recordó que aunque la plaza de El Bibio celebre su 130 aniversario, «la tradición taurina en la ciudad es mucho más antigua». Asimismo, hizo hincapié en que la feria «trae mucho turismo y de gran calidad, lo que debemos potenciar».