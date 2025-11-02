El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel Prieto y Concepción Saavedra, director general y consejera de Salud del Principado de Asturias, con Ana Rúa, Antonio del Corro, Begoña Prunera, Pablo Puente y Charo Hernández, del equipo directivo de la Fundación Siloé, durante su visita al centro sociosanitario ubicado en Mareo (Gijón). Arnaldo García
Sanidad en Gijón

Saavedra, sobre el juicio por la ampliación de Cabueñes: «Confiamos en la justicia»

La consejera de Salud aseguró contar con el «aval de técnicos y jurídicos» en el conflicto por la paralización de las obras del hospital. Ahora, el entorno está vigilado con inteligencia artificial

María Agra

María Agra

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:54

«Tenemos el aval de todos nuestros técnicos y jurídicos y confiamos en la justicia». Así se pronunció este domingo la consejera de Salud del ... Principado de Asturias, Concepción Saavedra, acerca del juicio que comenzó esta semana entre el Gobierno autonómico y la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la ampliación del Hospital de Cabueñes, en Gijón, por la paralización de las obras el pasado enero. «Era una situación sin salida y la mejor solución fue la que tomamos. No nos quedaba otro remedio y sabíamos que íbamos a llegar a los juzgados», aseguró.

