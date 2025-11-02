Saavedra, sobre el juicio por la ampliación de Cabueñes: «Confiamos en la justicia»

«Tenemos el aval de todos nuestros técnicos y jurídicos y confiamos en la justicia». Así se pronunció este domingo la consejera de Salud del ... Principado de Asturias, Concepción Saavedra, acerca del juicio que comenzó esta semana entre el Gobierno autonómico y la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la ampliación del Hospital de Cabueñes, en Gijón, por la paralización de las obras el pasado enero. «Era una situación sin salida y la mejor solución fue la que tomamos. No nos quedaba otro remedio y sabíamos que íbamos a llegar a los juzgados», aseguró.

También aprovechó para ensalzar el nuevo sistema de videovigilancia que se ha instalado en el entorno de las obras, de modo que esté «en perfectas condiciones» para comenzar el nuevo proyecto de ampliación en 2026. «Además de personal de seguridad que hace rondas en la zona de la ampliación, tenemos cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial que nos marcan si el movimiento que han captado supone un riesgo o no», indicó la consejera. Asimismo, se ha colocado un vallado alrededor del perímetro para blindar la zona.

Lo hizo durante su visita a las instalaciones del centro sociosanitario de la Fundación Siloé en Mareo, subrayó la importancia del trabajo que realiza la entidad en la atención integral a personas con enfermedades crónicas o en riesgo de exclusión social. «Lo que se pretende es cubrir las necesidades asistenciales y de cuidados una vez salen de los hospitales, pero también el aspecto social para intentar que haya cada vez una mayor capacidad de autonomía de esas personas», explicó.

36 personas en 2024

Esta casa de acogida nació a finales de los años 80 para atender a enfermos de VIH y sida que sufrían un fuerte estigma social, algo para lo que fue clave la figura de José Antonio García Santaclara, fundador de Siloé. Actualmente, el centro acoge a pacientes con patologías diversas –«muchos de ellos pluripatológicos»–, que precisan cuidados continuos y apoyo social. El centro funciona las 24 horas del día durante todo el año y cuenta con 19 plazas, de las que actualmente están ocupadas 17.

En 2024 atendió a 36 personas (25 hombres y 11 mujeres), entre las que destacan «casos que consiguen tener una plena capacidad autónoma a la salida del centro», señaló Saavedra. Si bien no existe un límite determinado de tiempo para permanecer en el centro de Mareo, la duración media de la estancia de los usuarios se sitúa «en torno a los dos años». «El objetivo es promover su autonomía y bienestar físico y emocional», remarcó la consejera. A la visita acudió también el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental del Principado de Asturias, Miguel Prieto.