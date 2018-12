La Sala Acapulco suena por el ELA Sábado, 29 diciembre 2018, 03:54

La Sala Acapulco fue escenario ayer de un maratón musical a favor de la Asociación de Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Por un donativo de cinco euros, el público pudo disfrutar de las actuaciones de Los Drugos, Los de Siempre y Me is an Ocean.