La Salá Style Room: la nueva referencia de la belleza premium en Gijón La firma asturiana refuerza su presencia en la ciudad con un concepto de belleza consciente, sostenible y de excelencia técnica

La Salá Style Room, un espacio donde la belleza se convierte en experiencia, el cuidado en ritual y la confianza en estilo

En un mundo donde la imagen personal se ha convertido en una carta de presentación, destacar no depende solo de la moda o de las tendencias: depende de cómo nos hacen sentir. En Gijón, La Salá Style Room se ha consolidado como la firma que convierte la peluquería y el maquillaje en una experiencia transformadora.

Nacida en 2020 en la céntrica calle Los Moros, La Salá ha marcado un antes y un después en el sector. Lo que comenzó como un salón boutique se ha convertido hoy en un proyecto en expansión, con la reciente apertura de un nuevo espacio dentro de El Corte Inglés de Gijón. Con esta segunda ubicación, la marca da un paso decisivo hacia su consolidación como referente en belleza de alta gama en Asturias.

Una experiencia que va más allá del resultado

En La Salá, cada visita es concebida como un ritual. No se trata únicamente de un corte, un color o un peinado, sino de un momento de cuidado y confianza.

La atención comienza desde el diagnóstico inicial: escuchar al cliente, entender sus necesidades y guiarle hacia lo que realmente le hará sentirse bien.

Ese enfoque ha convertido a la firma en un espacio donde los clientes encuentran no solo un servicio técnico impecable, sino también cercanía, profesionalidad y honestidad. Porque en La Salá el objetivo no es solo cambiar una melena, sino generar emoción y seguridad en quien la lleva.

Un equipo en constante evolución

La verdadera fuerza de La Salá está en su equipo. En apenas cinco años, ha pasado de ser un pequeño grupo de estilistas a contar con más de 15 profesionales altamente preparados. La formación continua, la exigencia técnica y la pasión por el detalle son el motor de un equipo que vive la belleza como un arte.

Cada integrante comparte una misma filosofía: cuidar al cliente desde la excelencia, aportando no solo habilidad con las tijeras o el color, sino también cercanía y sensibilidad para entender lo que busca cada persona que se sienta en el sillón.

Belleza consciente y sostenible

El compromiso de La Salá va más allá de la estética. La firma apuesta por un modelo de belleza consciente, orgánico y sostenible, apoyado en productos y tratamientos que respetan tanto la salud capilar como el medioambiente.

En una época en la que el consumidor busca autenticidad y coherencia, La Salá ofrece precisamente eso: resultados espectaculares sin renunciar al cuidado del cabello ni al respeto por la naturaleza.

Especialistas en novias y grandes momentos

Uno de los sellos más reconocidos de la marca es su servicio exclusivo para novias. La Salá acompaña a las clientas en uno de los días más importantes de su vida con un servicio integral de peluquería y maquillaje, tanto en el salón como en el propio lugar de la celebración.

Cada novia recibe un asesoramiento personalizado para que ese día todo encaje: estilo, personalidad y emoción. Este servicio ha posicionado a La Salá como referente en el sector nupcial en Asturias, avalado por la confianza de decenas de mujeres que han confiado en el equipo para su gran día.

Una marca en expansión

El salto al espacio de El Corte Inglés no es solo una ampliación física. Es la confirmación de un modelo de éxito basado en la calidad, la innovación y la experiencia cliente. La Salá Style Room no quiere ser solo una peluquería más en la ciudad: quiere ser recordada como la firma que transformó la manera de entender la belleza en Gijón.

El futuro se plantea con una meta clara: seguir creciendo sin perder la esencia que ha hecho única a la marca. Apostando por la excelencia, la profesionalidad y la emoción, La Salá continúa escribiendo una historia que no ha hecho más que empezar.

Porque, al final, la belleza no está solo en lo que vemos en el espejo. La verdadera belleza está en cómo nos sentimos cuando alguien logra sacar nuestra mejor versión. Y eso, en Gijón, tiene un nombre: La Salá Style Room.