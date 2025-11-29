Las salas de estudio de Gijón amplían su horario por Navidad Entre el 12 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, los Centros Municipales Integrados ampliarán su horario habitual con 651,5 horas adicionales

Estudiantes en la sala de estudio del Centro Municipal Integrado de La Arena, en Gijón.

E. C. Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:21

La Concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Gijón reforzará este año, de manera significativa, los horarios de las salas de estudio municipales con motivo del periodo de exámenes. Entre el 12 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, los Centros Municipales Integrados ampliarán su horario habitual con 651,5 horas adicionales.

«El objetivo es claro: facilitar a los estudiantes de la ciudad espacios cómodos, tranquilos y accesibles para preparar sus evaluaciones en las mejores condiciones posibles», explicó el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera. «Queremos que todos los estudiantes tengan acceso a espacios de estudio cómodos y accesibles durante sus exámenes, garantizando que puedan concentrarse y rendir al máximo en esta etapa tan importante del curso», añadió.

Los horarios especiales incluyen aperturas en festivos -24 y 31 de diciembre (de 00:00 a 2:00 h) y jornada completa el 6 de enero- y mantienen la reapertura plena de la sala de estudio 24 horas del CMI de El Coto, que vuelve a estar disponible todos los días del año.

En total, los horarios quedarán así:

CMI Gijón-Sur: abierto de lunes a domingo hasta las 2:00 h.

CMI La Calzada: abierto de lunes a domingo hasta las 2:00 h.

CMI El Llano: de lunes a jueves hasta las 2:00 h; apertura 24 horas los fines de semana, desde el viernes a las 8:00 h hasta el lunes a las 2:00 h.

CMI El Coto: apertura 24 horas todos los días, incluidos festivos.

«Sabemos que para muchos estudiantes estos espacios son indispensables y queremos que sepan que el Ayuntamiento está a su lado, garantizando servicios útiles y adaptados a sus necesidades en los momentos clave del curso», finalizó Junquera.