«Aunque salió todo muy bien, no me esperaba ganar el primer premio» Lucía Rodríguez, en la localidad de Trones. / B. G. HIDALGO Lucía Rodríguez. Ganadora en menores de 16 años del Concurso de Canción Asturiana «De momento seguiré unos años con la tonada, luego ya veré. A lo mejor no puedo apuntarme a muchos concursos por los estudios»

Todos le ven un futuro más que esperanzador. Le quedan tres años más en la categoría de menores de dieciséis años y Lucía Rodríguez (Trones, Cangas del Narcea, 2005) ha ganado por segunda vez consecutiva el Concurso de Canción Asturiana que organiza EL COMERCIO, que este domingo a mediodía entrega sus premios en la plaza Mayor. Empezó a competir en concursos, ya ha ganado en tres, con apenas diez años.

-¿Hace cuánto que comenzó a cantar?

Hace tres años y medio. Un día fui con mi madre a la escuela de 'El Cantu la Vara', mi actual profesor, y dije: 'jolín, pues esto de la tonada me gusta. Quiero empezar a cantar canción asturiana'. A participar en concursos empecé hace dos años y medio. Fue en el de Mieres, en el que quedé cuarta.

-¿Cómo son los ensayos?

-Depende. Si tengo algún concurso ensayo las canciones que voy a cantar en él. Pero si no tengo ninguno, canto las que yo vea. También escucho muchas canciones, es una cosa muy importante.

-¿Qué consejos le dan en 'El Cantu la Vara'?

-Estar pendiente de la gente que canta con nosotros porque hay algunos que hacen cosas mejor. Entonces, fijarnos en eso. Y que escuchemos mucho.

-¿Y la familia y amigos?

-Escuchar e intentar no ponerme nerviosa.

-¿Cómo se hace para compaginar los estudios con la tonada?

-Normalmente canto un poco y luego me pongo a estudiar. Y las clases en la escuela de tonada las tengo el viernes, lo que me permite dejar las tareas para los sábados y domingos. Me organizo bien, no me supone ningún problema.

-¿Qué sensaciones tuvo en la final?

-Me sentí muy cómoda y canté muy bien. Salió todo como lo tenía planeado, aunque el primer premio no me lo esperaba.

«Viene de familia»

-La afición por la tonada, ¿cómo comenzó?

-Viene de mi familia por parte de mi padre. Mi primo Sergio canta. También tenemos gente que toca la gaita en la familia. No sabía hasta hace tres años y medio lo de la tonada. La vi, me gustó y empecé. Así fue.

-¿Cómo se escoge el repertorio de canciones?

-Depende del concurso y de si es una final o una semifinal. A veces busco alguna un poco más complicada que me suba puntos. En la final de Gijón canté 'Al pasar por el puerto'.

-La familia será su principal apoyo...

-Sí, la familia sobre todo. Mis amigos, como no cantan, no se dan cuenta de ello, pero sí que me apoyan. Me dicen que lo voy a hacer muy bien.

-¿Hay nervios?

-A veces, depende del concurso. Hay ocasiones en las que no me asusta ver a tanta gente delante. Pero cuando los tengo, una vez empiezo a cantar se me quitan.

-¿Y el futuro?

-Seguiré con la tonada unos años y luego ya veré. De momento tengo ganas de continuar, pero a lo mejor más adelante no podría apuntarme a muchos concursos por los estudios. Aunque ,ahora mismo, sí puedo.