«La salud de los gijoneses es de 8,5» La alcaldesa, durante la entrevista que le hicieron varios estudiantes. / ARNALDO GARCÍA «He intentado muchas veces patinar sobre hielo, pero como siempre he acabado en el suelo he decidido rendirme», confiesa Carmen Moriyón La alcaldesa es entrevistada por estudiantes del colegio Miguel de Cervantes V. TREVIÑO GIJÓN. Martes, 18 diciembre 2018, 04:12

Alumnos del colegio Miguel de Cervantes, convertidos en periodistas, entrevistaron ayer a la alcaldesa Carmen Moriyón. «¿Estamos sanos, alcaldesa?», le preguntaron los estudiantes. Y ella, doctora de profesión, respondía y defendía la calidad de vida en Gijón. «Realmente creo que la salud de la ciudadanía gijonesa es bastante buena, de hecho, yo le pondría una nota de 8,5 sobre 10», aseguró. Moriyón aconsejó a los pequeños a «no esperar a estar enfermo para cuidarse», porque «la vitalidad está muy conectada con la mente y con la felicidad». Esta visita, y la ronda de preguntas, se llevó a cabo dentro de las primeras Jornadas de la Salud, cuyo objetivo es el de «inculcar a los pequeños hábitos saludables para su desarrollo vital».

La salud y las políticas de igualdad entre el hombre y la mujer fueron las preocupaciones que los escolares trasladaron a Carmen Moriyón, que escuchó con atención las dudas de los pequeños. ¿Qué podemos hacer ante el incremento de la contaminación?, ¿cuántos desfibriladores hay en Gijón?, ¿existe la desigualdad entre hombres y mujeres?, ¿hay muchos casos de violencia de género?, ¿qué deporte le gustaría saber practicar a la alcaldesa? La batería de cuestiones fue amplia.

«Los políticos no tenemos que pelearnos entre nosotros, sino que hay que reconocer que existe un problema de contaminación y buscar soluciones eficientes en base a los datos que nos dan los expertos y técnicos», respondía.

También indicó que «lamentablemente» aún se producen muchos casos de violencia de género. Este año, precisó, «se registraron más de 400 denuncias de maltrato en la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento».

Sí reconoció también que le gustaría que hubiera más desfibriladores en la ciudad, «sobre todo en los grandes espacios públicos». Y también se atrevió con cuestiones más personales. Así confesó que ha probado con el patinaje sobre hielo, pero sin demasiada fortuna: «Lo he intentado muchas veces pero como siempre he acabado en el suelo he decidido rendirme».

Puntos activos de salud

Eduardo Guerra, enfermero del centro de salud de La Calzada, explicó en qué consiste el mapa de puntos activos de salud a los estudiantes.

«Un activo de salud puede ser un banco, un parque o una fuente. Son todos los recursos que nos ayudan a mantener nuestro bienestar». Lo interesante, defendió, «es comprobar qué es lo que los pequeños consideran que les puede ayudar a mejorar su salud, porque ellos tienen un punto de vista diferente al de los adultos».