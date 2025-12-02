El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado en el que quedaron las obras de ampliación hospitalaria tras la paralización de enero. Arnaldo García

Salud oficializa el contrato de ampliación del Hospital de Cabueñes, en Gijón, con la Norniella y Pinearq

Lo hace por un importe de 1.004.148 euros y abre un plazo de ocho meses para completar el encargo

M. Moro / L. Mayordomo

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:20

Ya es oficial. La Consejería de la Salud del Principado ha adjudicado a la UTE de los estudios de arquitectura Norniella, asturiano, y Pinearq, barcelonés, el contrato para la redacción del nuevo proyecto de ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes. Este encargo se ejecutará finalmente por un importe de 1.004.148 euros.

El plazo para presentar el nuevo proyecto básico, el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras de ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes es de ocho meses.

En los pliegos de la licitación se apuntaba a principios de diciembre como inicio del plazo de ejecución del encargo. De esta forma, el nuevo proyecto básico para la ampliación del hospital de referencia del Área Sanitaria V debería estar listo en agosto de 2026. Después, aún habría que licitar los trabajos de construcción y adjudicarlos, antes de volver a ver actividad en el nuevo bloque que albergará, entre otros servicios, consultas, quirófanos, hospitales de día o las urgencias.

Desde que paralizó las obras de ampliación, la Consejería de Salud siempre ha manifestado que la intención es que esos trabajos se retomen a lo largo de 2026.

Recientemente, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, en una reciente jornada organizada por EL COMERCIO matizó los plazos de ejecución y las previsiones. En este sentido, indicó que son tiempos que hay que manejar con cautela, ya que un procedimiento de contratación pública como éste está sujeto a múltiples condicionantes técnicos, jurídicos y administrativos que pueden alterar los tiempos previstos. Bajo esa premisa dijo que ahora ya no habla tanto de «antes de finales de 2026», como de «finales de legislatura». Es decir, antes julio de 2027.

