Salud trasladará la vacunación a El Molinón y Perchera por las obras en el Palacio de Deportes El Ayuntamiento iniciará a mediados de junio el arreglo de la cubierta, un trabajo incompatible con el paso diario de miles de personas para la vacuna Toma de temperatura a la entrada del Palacio de Deportes. / J. PAÑEDA I. VILLAR / A. PRESEDO GIJÓN. Sábado, 22 mayo 2021, 00:16

El 1 de marzo, cuando la profilaxis frente al coronavirus aún estaba reservada a los mayores de 80 años y a personal esencial como el de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Palacio de Deportes de Gijón se estrenó como punto de vacunación con 500 inyecciones en un día. Dos meses y medio más tarde, con la franja de edad rebajada ya a la horquilla entre los 50 y los 59 años, el ritmo alcanza las 2.000 inyecciones diarias.

Pero en un mes el 'vacunódromo' de Gijón se verá obligado a echar el cierre con motivo de las obras previstas en el edificio, que estaban programadas desde antes de que se acordara con el Gobierno del Principado el uso de este espacio para llevar a cabo la campaña de vacunación. Porque aunque la actuación se centrará en la cubierta, los trabajos son incompatibles con la presencia diaria de miles de personas en el recinto.

El asunto, no obstante, ya está resuelto con el Sespa, con el que también se han acordado ya otros equipamientos alternativos, pasando de hecho de un lugar de vacunación a dos: el pabellón deportivo de Perchera-La Braña y el estadio de El Molinón. Si el Sporting disputa y llega a la final del 'play off' de ascenso a Primera División, previsiblemente con la posibilidad de albergar público en el campo, disputaría el último partido el 20 junio. Y no es hasta alrededor de esa fecha cuando se prevé que den comienzo los trabajos en la cubierta del Palacio de Deportes, adjudicados por 179.689 a Hirpanel del Norte. El Ayuntamiento formalizó hace nueve días con la empresa el contrato de obras, que fija el plazo de ejecución en tres meses a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo.

Tras años con problemas relacionados con humedades y goteras, se mejorará el sellado de canalones, se repararán las partes de la cubierta que sufren oxidaciones (un 10% del total), se sustituirán lucernarios y se creará una salida a la cubierta que permita al personal de mantenimiento trabajar en ella con seguridad.