«No cobro al cliente por lo que canto» Salvador Ondó, botella en mano. / JUAN CARLOS TUERO Tras triunfar en los concursos de escanciadores el guineano apuesta por la tonada | Cantará este verano en el festival de Lorient acompañado de un gaitero como embajador de la sidra asturiana P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Martes, 30 julio 2019, 01:25

A sus 37 años, Salvador Ondó es el as indiscutible de los campeonatos de escanciadores con cuatro títulos regionales. Debutó en el Concurso de Tonada de EL COMERCIO el domingo y viajará al Festival de Lorient como embajador sidrero con un gaitero para cantar.

-Después de arrasar en los concursos de escanciadores, ¿ahora lo mismo en la tonada?

-Gústame aprendeme les coses. En la sidra metíme ahí, y haciéndolo bien al final puedes ganar. En la tonada lo mismo. Va a llevar tiempo, pero con el profesor y corrigiendo...

-Que tiemblen los cantantes...

-(Risas) ¡Nomenón, hay gente muy buena, ho!

-Bueno, si es usted tan 'finu' como echando sidra...

-Soy constante y me gusta ganar, así que igual (risas)

-¿Se aficionó en los chigres?

-Llevo desde los quince años de camarero. Empecé en Laviana, donde se canta mucho y gustábame, parecíame guapo. Al final animéme.

-¿A cantar o aprender?

-Paso el día 'gorguyando' y una vez unos paisanos me dijeron que cómo no iba con ellos a aprender. No hizo falta convenceme.

-Su maestro es Ismael Tomás

-Sí, esí sí ye finu, muy grande, buff.

-¿Cómo lleva la técnica?

-De cualquier forma canta cualquiera, pero pa llegar hay que currarlo.

-¿Su canción favorita?

-Siempre me gustó 'La cabraliega', la tierna historia de una despedida.

-¿Y para ir de 'folixa'?

-«Tienes casa, tienes horru» (la canta), ye potente pa tar de comedia.

-¿A quién le echaría un cantarín?

-Préstame cantái al jefe, gústa-y el mundo de la tonada y el de la sidra.

-¿A los clientes les cobra un plus?

-Hailos que vienen tolos días: «A ver cómo andes de voz». De momento gratis; pásolo bien con ellos.

-¿Cómo lleva el campeonato de escanciar?

-No sé qué pasó que me quitaron 40 puntos. Hablé con la organización: «Si no queréis que gane otra vez, sacar una normativa, pero les coses no se hacen así».

-¿Hay intereses por medio?

-¡Si somos cuatro amigos que lo hacemos para entretener a la gente! Vivo de mi trabajo. No lo entiendo.

-¿Seguirá igual?

-Me aparté a ver si se relajan, gana otro y el próximo año vuelve todo a la normalidad.

-¿Hay mucho 'repunante' en el bar?

-Hay mala costumbre. De una botella salen seis culinos, no puedes estar con una tola tarde y querer que salgan quince. Que pidan una clara.

-¿Alguna escapadina de verano?

-Marcho ahora pa Lorient a vender la sidra y representar a Asturies de escanciador. Ya me prepararon un gaiteru pa que cante tonada también. Tengo mucha ilusión.