«Salvar una vida es muy chulo y divertido» 01:00 Alumnos de la Asunción atienden las explicaciones de un bombero. / AURELIO FLÓREZ Escolares de catorce centros de Gijón participan en talleres de prevención para actuar en una situación de fuego o parada cardiaca V. TREVIÑO GIJÓN. Sábado, 27 octubre 2018, 03:34

Los pequeños lo tienen claro: la concienciación y, principalmente, la prevención son las mejores aliadas para evitar accidentes. Ayer, quinientos escolares de colegios gijoneses de diez a doce años participaron, en el Palacio de los Deportes, en talleres de concienciación para saber cómo responder ante situaciones de emergencia. La cita, que forma parte de las XIII Jornadas de la Semana de Prevención de Incendios, contó con la participación de Bomberos de Gijón, la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y la Fundación Mapfre.

¿Cómo hay que actuar si comienza a arder nuestra cocina?, ¿qué pasos se deben seguir para abandonar una vivienda completamente llena de humo?, ¿cuál es el protocolo para realizar una maniobra de reanimación? Los 81 alumnos de sexto curso de Educación Primaria del colegio de la Asunción fueron los primeros en recibir los consejos. En las actividades los alumnos tenían que abandonar un simulacro de incendio y completar simulaciones de reanimación cardiopulmonar a muñecos.

El humo «sabe muy mal»

Rubén Escudero, estudiante de este centro escolar, explicaba luego los pasos a seguir para huir de un incendio: «Cuando el humo está arriba tienes que ponerte a gatas y salir de la habitación tocando la pared con la parte exterior de una mano. La otra la tienes que llevar por delante para no chocarte con nada», explica con seguridad.

A ello Sergio Carreño añadía que «es difícil porque no ves nada y, si pierdes al de delante, te pierdes y ya no sabes cómo salir». El humo, apuntaba Fernando Argüelles, «sabe muy mal y agobia mucho», idea que no comparte Javier Dapena, al que el simulacro le gustó mucho: «a mi no me agobiaba porque todas las cosas de aventuras me gustan y me hacen divertirme», aseguraba.

Para Laura Camacho, salvar una vida es algo «muy chulo y divertido». Gracias al curso, dice, «si le pasa a algún familiar y a algún vecino puedes salvarle la vida y eso es muy interesante». Además, recuerda que «es muy importante conocer todo esto porque, una vez me dijeron, hasta un niño de cuatro años pudo salvar a su madre».

Bárbara Cid también acogió con interés la actividad. Aunque ya la conocía, confiesa que «no sabía muy bien cómo se hacía». Javier Álvarez, jefe de Medios Operativos del Parque de Bomberos de Gijón, recordó, por su parate, la importancia de conocer los protocolos de actuación «ya que son cruciales porque aumentan las opciones de salvarse».