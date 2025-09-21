Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»

Usuarios y trabajadores del Sanatorio Marítimo celebran los ochenta años de un centro que nació como hospital infantil y hoy se centra en la atención a la discapacidad intelectual.

Traspasar las puertas del Sanatorio Marítimo de Gijón a media mañana de un día cualquiera entre semana es adentrarse en un edificio de amplios pasillos interconectados y jalonados de ventanas que se abren a patios, interiores y exteriores, que conducen a aulas, talleres y espacios donde reina la concentración en las tareas. En las actividades que realizan los 42 alumnos del colegio de educación especial; también en las actividades en las que se aplican, desde las 9.20 a las cinco de la tarde –aunque los horarios son flexibles– los 110 usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) y en las que, en la medida de sus preferencias, y posibilidades, realizan también los 155 residentes del centro. «Se procura que todos tengan una ocupación» para trabajar así su autonomía. Y «que sean las actividades las que se adaptan a los usuarios y no al revés», resumen la filosofía del Sanatorio Marítimo su gerente, Marcos Alonso, y la directora del CAI, Arancha Domínguez.

Ampliar Dos usuarios, en una de las salas del Sanatorio Marítimo.

El centro de atención a personas con discapacidad intelectual perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios acaba de cumplir 80 años de presencia ininterrumpida en Gijón. EL COMERCIO lo visitó esta semana con cuatro guías de excepción: Ayleen, Isaac, Carmen y María José, cuatro de sus residentes que son, además, integrantes de la Junta de Participación, órgano a través del cual representan al centenar largo de usuarios –de las cinco unidades residenciales del centro, además de los dos pisos con que cuenta en el barrio de El Coto, trasladando sus demandas o sugerencias a la dirección. Y eso abarca desde la elaboración de los menús hasta la organización de fiestas y actividades.

«Esto antes era un hospital», señala Carmen sobre los orígenes de un edificio que Manuel del Busto proyectó en 1943 como un sanatorio donde se trataba a niños afectados principalmente por la polio. El pasado 8 de septiembre se cumplieron ochenta años de su inauguración. Pero el Marítimo, como comúnmente se le conoce en Gijón, ya no es hoy en día aquello para lo que se ideó. El centro ha ido cambiando de cometido, «adaptándose a las necesidades que se daban en la región en cada momento» y en la actualidad las tres áreas de actividades fundamentales del centro son la educativa, la residencial y la ocupacional.

Carmen lleva 27 años en el Sanatorio Marítimo. Y no se le escapa una fecha: «Vine en 1998, a los 36 años». Ahora tiene 64. En el taller ocupacional «los lunes hacemos cocina; los miércoles, educación de adultos». Los jueves y viernes, «reciclamos el cartón de la cocina». Ella también tiene encomendada la tarea de clasificar y repartir la ropa limpia a los residentes de su unidad.

Ampliar Uno de los talleres del Centro de Apoyo a la Integración.

María José, en cambio, es de las usuarias más recientes. Apenas lleva un año en el Marítimo. En su caso, en la unidad de envejecimiento positivo, donde también se procuran actividades para preservar la autonomía, pero de una forma más «flexible» dada la edad de estos residentes. Ella baja a diario al CAI, donde gusta de participar en los talleres de manualidades, los denominados 'prelaborales' o en el de relajación. «Luego subo a merendar, descanso allí y hago cosas con el ordenador», explica.

Isaac es uno de los diez usuarios que cuentan con la autonomía suficiente para residir en uno de los dos pisos que el Marítimo tiene fuera de sus instalaciones, en El Coto, uno para chicas y otro para chicos. Ellos mismos se ocupan, por ejemplo, de ir a la compra, preparar la cena o realizar la limpieza: «La tarea que más me gusta es limpiar los baños», reconoce. También participa en el taller ocupacional de limpieza del Marítimo, al que acude cada día «caminando» desde El Coto y donde «juego al fútbol y la petanca».

Ayleen entró como alumna del colegio de educación especial, en el que permaneció hasta los 21 años (la edad máxima) y se convirtió también en residente «cuando cumplí los dieciocho». La suya es una agenda más que variada: además de participar en talleres ocupacionales, por las tardes, cuando las actividades que se les propone a los usuarios son «más colectivas», ella hace baile, atletismo, baloncesto, sale a caminar con su pareja, Ángel, o, junto con Isaac y otros usuarios, se encarga de atender la cafetería de la zona de ocio, para uso interno de los residentes.

«Se trata de ofrecerles la mejor calidad de vida posible y, sobre todo, que estén contentos», comenta el gerente del Sanatorio Marítimo justo antes de que Carmen le interrumpa: «Lo estamos. Estamos muy contentos. Aquí tenemos de todo».

«Este es un centro de puertas abiertas», presumen Arancha Domínguez y Marcos Alonso. Algo importante «para luchar contra el estigma» de la discapacidad intelectual. En ese objetivo compartido de «visibilizar y normalizar» es clave también la educación. «Vienen colegios a vernos. Nos presentamos y les enseñamos dónde trabajamos y dónde vivimos», explica Ayleen, la más parlanchina de la Junta de Participación del centro. Otras veces son ellos los que acuden a centros educativos para tener ese contacto con estudiantes de todas las edades.

En lo que respecta a la edad de los residentes, la media se sitúa ahora mismo en los 51 años. La de quienes acuden a diario al CAI baja hasta los 40 años. Pero contando a todos los usuarios (los del colegio, el CAI y el área residencial), el abanico de edades es amplio: va de los 8 a los 80 años.

Los mismos que cumple la institución. Ocho décadas después de su fundación, lo que hoy representa el Sanatorio Marítimo y la labor que lleva a cabo se ha ganado el respecto y el reconocimiento de toda la sociedad. Medalla de Plata de Asturias en 1995 y Medalla de Plata de Gijón en 2005, suyo es también parte del Premio Princesa de Asturias de la Concordia que se concedió en 2015 a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. «Somos una institución muy respetada y eso nos gusta, porque tenemos intención de perdurar mucho tiempo más», bromea Marcos Alonso.

Pendientes de la reforma y ampliación del comedor y cocina Tras las últimas obras de ampliación y adecuación de instalaciones que se llevaron a cabo en el Sanatorio Marítimo a lo largo de 2021 y 2022 –en las que se invirtió un millón de euros–, la próxima actuación para mejorar la atención a los usuarios contempla la reforma y ampliación de la zona de comedor y la cocina. Se trata de una actuación prevista ya desde antes de la pandemia pero que, por diversos motivos, no había podido ejecutarse aún. Se prevé que ahora sí ya salga adelante. Coincidiendo con la última gran reforma del centro, también se estrenó la unidad de envejecimiento positivo, para los residentes de mayor edad, y que está ubicada en la primera planta del edificio primigenio.

