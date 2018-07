Sanidad abordará con Nuevo Roces el diseño del consultorio Reunión entre Saavedra y los vecinos de Nuevo Roces. / H. ÁLVAREZ Confía en acabar este año el plan funcional, que dará paso al proyecto de ejecución de las obras A. COLLADO GIJÓN. Martes, 24 julio 2018, 03:57

Los vecinos de Nuevo Roces se reunieron ayer con la directora general de Planificación Sanitaria, Concepción Saavedra, para conocer la evolución del proyecto puesto en marcha para construir un consultorio médico en el barrio. El encuentro comenzó con una buena noticia para los vecinos. El centro de salud se proyectará en función de los habitantes cesados en la actualidad en Nuevo Roces y tendrá en cuenta las próximas previsiones de crecimiento. «Si se dimensionase de acuerdo a los vecinos que ahora van al centro de salud de Contrueces, sería más pequeño, porque en realidad muchos estamos diseminados por otros ambulatorios», explican desde la asociación vecinal.

La Consejería de Sanidad aprovechó el encuentro para aclarar que recabará la opinión de los vecinos mientras se desarrolle la actuación y se comprometió a «ir informándoles de las novedades».

Al término de la reunión, Saavedra explicó que el consultorio supondrá «un cambio» en el mapa sanitario de la ciudad, al mismo tiempo que anunció que ya se han iniciado los trámites con el Ayuntamiento para la cesión de la parcela sobre la que se levantará el equipamiento sanitario. Aún no han recibido una respuesta oficial del Consistorio, «pero no prevemos ningún problema, porque en su última visita la alcaldesa nos dijo que no pondría impedimentos», recuerdan los vecinos. Se trata de una parcela bien comunicada, de 3.200 metros cuadrados, en la entrada al barrio desde el polígono de Roces.

Sin plazo

La elaboración del plan funcional avanza a buen ritmo y se prevé que esté listo antes de que finalice el año. Será entonces cuando se dé paso al proyecto de ejecución de las obras. «No nos dieron ningún plazo, pero el proyecto está en marcha», concluye la asociación vecinal.