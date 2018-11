Sanidad enviará los historiales médicos a los afectados por el cierre de iDental en un mes Asistentes a la asamblea de afectados de iDental celebrada en el Ateneo de La Calzada. / JORGE PETEIRO La asociación reclama también el peritaje gratuito «pactado» y amenaza con demandar al Principado si este no cumple con su palabra PABLO SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 18 noviembre 2018, 05:31

Reforzados por la reciente creación de la asociación y convencidos de ser ellos quienes deben marquen el ritmo de la causa, los afectados por el cierre de las clínicas iDental han decidido pasar al ataque y cercar al Principado y Ayuntamiento para que ambas administraciones «cumplan con lo pactado». Así lo evidenciaron durante la última asamblea celebrada ayer, en la que los administradores de la asociación comunicaron al resto de afectados el compromiso adquirido «personalmente» por el consejero de Sanidad, Francisco Del Busto, de que en un plazo máximo de un mes cada una de las víctimas de la que es ya una de las mayores estafas sanitarias de la historia disponga de su historial clínico digitalizado. «Llevamos desde septiembre esperando a que fuesen desprecintados. Sin ellos no podemos hacer nada. Ningún odontólogo quiere coger a un paciente de este tipo sin antes conocer su historial», afirmaron ayer responsables de la asociación.

Una vez logrado este «pequeño triunfo», el paso siguiente marcado en la hoja de ruta de los afectados no es otro que lograr un peritaje y una asistencia médica gratuita. Lo mismo a lo que se comprometió la Junta General del Principado tras debatir el pasado mes las proposiciones no de ley presentadas por Partido Popular y Podemos. «Tenemos documentos que acreditan la responsabilidad del Ayuntamiento de Gijón y el Principado a la hora de, siendo conocedores de la estafa, continuar permitiendo que se llevase a cabo. Si no cumplen con su palabra, no dudaremos a la hora de denunciarlos ante un juez», avanzaron sobre una postura que reiterarán el próximo martes día 27, en una reunión en la Consejería de Sanidad a la que también asistirán representantes del Colegio de Odontólogos de Asturias.

Viaje a Bruselas

Otro de los puntos que se trataron ayer durante la asamblea fue el viaje a Bruselas programado para el martes y con el que representantes de los afectados gijoneses denunciarán la situación ante la comisión de Sanidad del Parlamento Europeo. «Queremos hacerles saber de primera mano cuál es nuestra situación de cara a contar con su apoyo en este proceso», explicaron.